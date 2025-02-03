Торгова війна: як євро, акції США, нафта і крипторинок відреагували на мита Трампа — Finance.ua

Торгова війна: як євро, акції США, нафта і крипторинок відреагували на мита Трампа Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

Торгова війна: як євро, акції США, нафта і крипторинок відреагували на мита Трампа

Світові ринки обвалилися після рішення адміністрації президента США Дональда Трампа запровадити мита на товари з Мексики та Канади, й додаткові 10% мита на імпорт з Китаю. Євро відреагувало на обіцянки Трампа, що тарифи на товари з ЄС «обовʼязково будуть введені».

Nasdaq Composite впав на 2,8%, S&P 500 — на 2,1%. Акції Тайваню втратили понад 5%, Токіо і Сеула — близько 3%.

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Фʼючерси на нафту Brent зросли в ціні на 67 центів або на 0,9%. Сировина торгується на рівні $76,3 за барель. Тоді як американська нафта WTI подорожчала на $1,36 або 1,9%, до $73,89 за барель.

Долар США зростає через очікування інфляційного тиску та високі процентні ставки в США. Канадський долар впав на 1,4% до $1,473 — мінімум із 2003 року. Мексиканський песо знизився на 2% до $21,15. Євро впав до найнижчого рівня за останні два роки, втративши близько 1%.

Ринок криптовалют обвалився: Bitcoin подешевшав на 3,2% до $93 893, а Ether — на 14% до $2493. Індекс CoinDesk 20, який вимірює 20 найбільших цифрових активів за ринковою капіталізацією, впав на 9%.

Нагадаємо, Трамп пов’язав торговельні обмеження із боротьбою з нелегальною міграцією та наркотрафіком, заявивши, що мита залишатимуться, доки Канада та Мексика не зупинять потоки фентанілу та нелегальних мігрантів.

Мексика відкинула звинувачення США та запропонувала створити спільну робочу групу. Канада посилила контроль на кордоні, закупивши вертольоти та дрони.

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Експерти попереджають, що довгострокові наслідки тарифів можуть підірвати десятиліття економічної інтеграції Північної Америки. Автомобільна галузь із взаємопов’язаними ланцюгами поставок зазнає серйозних збоїв, що загрожує мільйонам робочих місць у США, Канаді та Мексиці.

Канада та Мексика готують відповідь. Канадський прем’єр Джастін Трюдо анонсував 25% мита на американські товари загальною вартістю $105 млрд, включно з алкоголем, автомобілями, сільгосппродукцією та сталлю. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум планує «карусельні» тарифи для створення невизначеності серед американських експортерів.

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