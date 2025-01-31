Трамп застеріг БРІКС від спроб замінити долар — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп застеріг БРІКС від спроб замінити долар

Валюта
76
Трамп застеріг БРІКС від спроб замінити долар
Трамп застеріг БРІКС від спроб замінити долар
Президент США Дональд Трамп пригрозив, що країнам БРІКС загрожують 100%-ві мита з боку США, якщо вони введуть власну валюту, яка замінить долар.
Про це Трамп написав у соціальній мережі.
Він наголосив, що ідея про те, що країни БРІКС намагаються відмовитися від долара, а США тим часом осторонь спостерігають, закінчена.
«Ми збираємося вимагати від цих, здавалося б, ворожих країн зобов’язання ані створювати нову валюту БРІКС, ані підтримувати будь-яку іншу валюту на заміну могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100% тарифами», — написав президент США.
Він додав, що у разі створення нової валюти країни БРІКС «попрощаються з продажем у чудову економіку США».
«Немає жодних шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі чи де-небудь ще, і будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна сказати „привіт“ тарифам і попрощатися з Америкою!» — запевнив лідер США.
рф хоче створити систему міжнародних платежів на базі БРІКС, щоб обійти чинну глобальну фінансову систему, в якій москва перебуває під санкціями. Водночас інші країни БРІКС, які не стикаються з проблемами в міжнародній торгівлі, надають пріоритет доступу до фінансової системи, заснованої на доларах.
Ще до своєї інавгурації Трамп погрожував запровадити 100-відсоткове мито на товари з країн БРІКС, якщо вони не полишать спроби створити альтернативу долару у міжнародній торгівлі. Він висловлював сумнів, що країни БРІКС взагалі зможуть знайти альтернативу долару.
Заощадження задля майбутнього? У цьому допоможе депозит. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

Вибрати депозит

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.