Трамп застеріг БРІКС від спроб замінити долар — Finance.ua

Трамп застеріг БРІКС від спроб замінити долар Сьогодні 12:21 — Валюта

Трамп застеріг БРІКС від спроб замінити долар

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що країнам БРІКС загрожують 100%-ві мита з боку США, якщо вони введуть власну валюту, яка замінить долар.

Про це Трамп написав у соціальній мережі

Він наголосив, що ідея про те, що країни БРІКС намагаються відмовитися від долара, а США тим часом осторонь спостерігають, закінчена.

«Ми збираємося вимагати від цих, здавалося б, ворожих країн зобов’язання ані створювати нову валюту БРІКС, ані підтримувати будь-яку іншу валюту на заміну могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100% тарифами», — написав президент США.

Він додав, що у разі створення нової валюти країни БРІКС «попрощаються з продажем у чудову економіку США».

«Немає жодних шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі чи де-небудь ще, і будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна сказати „привіт“ тарифам і попрощатися з Америкою!» — запевнив лідер США.

рф хоче створити систему міжнародних платежів на базі БРІКС, щоб обійти чинну глобальну фінансову систему, в якій москва перебуває під санкціями. Водночас інші країни БРІКС, які не стикаються з проблемами в міжнародній торгівлі, надають пріоритет доступу до фінансової системи, заснованої на доларах.

Ще до своєї інавгурації Трамп погрожував запровадити 100-відсоткове мито на товари з країн БРІКС, якщо вони не полишать спроби створити альтернативу долару у міжнародній торгівлі. Він висловлював сумнів, що країни БРІКС взагалі зможуть знайти альтернативу долару.

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УНІАН За матеріалами:

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