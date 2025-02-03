Трамп отримав мільйони доларів на інавгурацію від криптовалютних компаній — Bloomberg 03.02.2025, 00:28 — Криптовалюта

Трамп отримав мільйони доларів на інавгурацію від криптовалютних компаній — Bloomberg

Криптовалютні компанії пожертвували мільйони доларів інавгураційному комітету президента США Дональда Трампа. Він зібрав рекордні 250 мільйонів доларів на цей захід.

Про це повідомила агенція Bloomberg.

За її інформацією, по одному мільйону доларів Трампу направили Coinbase, Crypto.com, Galaxy Digital, Paradigm Operations і Payward. Пожертву в два мільйони доларів зробила компанія Robinhood Markets.

Видання нагадує, що в минулому Трамп був скептично налаштований щодо криптоіндустрії, проте згодом його позиція змінилася. Повернувшись до Білого дому, він підписав указ про перетворення США на «криптостолицю планети» і призначив інвестора Девіда Сакса відповідальним за політику американської адміністрації у сфері штучного інтелекту та криптовалют.

Як зазначає Bloomberg, інавгураційний комітет отримав пожертви і від інших підприємств, які розраховують на більш прихильне ставлення до себе з боку адміністрації Трампа. Наприклад, американський нафтогазовий гігант Chevron виділив 2 млн доларів.

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Серед донорів також є технологічний гігант Amazon, розробник сервісу ChatGPT компанія OpenAI, корпорація Meta, банківська група Goldman Sachs Group, фармацевтичні компанії Johnson & Johnson і Bayer Corporation. Раніше телекомпанія ABC з посиланням на джерело повідомляла, що Трамп зібрав рекордні 250 млн доларів на свою інавгурацію. На попередню інавгурацію республіканця в 2017 році зібрали 107 млн доларів.

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