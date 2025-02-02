Трамп вводить нові мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю: країни відреагували — Finance.ua

Трамп вводить нові мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю: країни відреагували Сьогодні 10:29 — Світ

Трамп вводить нові мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю: країни відреагували

Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Про це йдеться в повідомленні The Washington Post.

«Американські імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю», — цитує видання президента США.

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Відповідно до торгівельної угоди, яку Трамп підписав під час свого першого терміну, більшість товарів із Канади й Мексики не тарифікувалися, тоді як багато китайських товарів оподатковувалися на рівні до 25%.

Нові тарифи стануть додатковим навантаженням на імпортерів.

За словами офіційного представника Білого дому, який спілкувався із журналістами в суботу, Трамп підписав загалом три укази, які встановлюють додаткові тарифи.

Це стало першим кроком з боку адміністрації Трампа в його другій торгівельній війні, зазначає The Washington Post.

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Водночас уточнюється, що США відсьогодні вводять 10% мита на сиру нафту з Канади.

Реакція Канади

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції в Оттаві оголосив, що країна запроваджує 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів у відповідь на аналогічні дії Сполучених Штатів.

«Канада відреагує на торговельні дії США, запровадивши 25% мита на американські товари, загальною вартістю 155 млрд дол. Зокрема у вівторок набудуть чинності мита на товари вартістю 30 млрд дол., а надалі — мита на американські товари вартістю ще 125 млрд дол. через 21 день, аби канадські компанії й постачальники мали змогу знайти альтернативу», — сказав глава уряду.

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За його словами, дзеркальні кроки Канади будуть далекосяжними й стосуватимуться багатьох товарів: американського вина, пива й бурбону, фруктів і фруктового соку, в тому числі помаранчевого, а також парфумів, одягу, взуття «та багато чого іншого».

«У рамках нашої відповіді, разом з урядами провінцій і територій ми розглядаємо й нетарифні дії, повʼязані серед іншого з критично важливими мінералами, енергетикою, державними закупівлями й іншими партнерствами», — наголосив Трюдо.

Водночас він додав, що прагне, аби Канада та США «залишалися найкращими сусідами у світі».

Відповідь Мексики

Як пише Reuters, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у суботу наказала ввести тарифи у відповідь на рішення США запровадити 25% мита на всі мексиканські товари.

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Шейнбаун заявила, що її уряд прагне діалогу, а не конфронтації зі своїм головним торговельним партнером на півночі, але Мексика була змушена відповісти.

Вона також відкинула твердження Білого дому про те, що наркокартелі перебувають у союзі з мексиканським урядом — тезу, яку адміністрація Трампа використовувала для виправдання тарифів.

Трамп заявив, що мита проти Мексики пов’язані з нездатністю країни зупинити потрапляння смертельно небезпечного опіоїду фентанілу до США, а також із тим, що він назвав неконтрольованою міграцією.

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За словами поінформованих джерел Reuters, Мексика готує можливі відповідні тарифи на імпорт із США у розмірі від 5% до 20% на свинину, сир, свіжі продукти, промислову сталь та алюміній.

Автомобільна промисловість спочатку буде звільнена від тарифів, додали неназвані джерела.

США на сьогодні є найважливішим зовнішнім ринком Мексики. Дані Бюро перепису населення США свідчать, що у 2023 році американський експорт до Мексики становив понад 322 мільярди доларів, тоді як США імпортували мексиканської продукції на суму понад 475 мільярдів доларів.

Китай застосує контрзаходи

Згідно із заявою Міністерства торгівлі КНР, уряд оскаржить рішення адміністрації США про 10% підвищення тарифів на китайський імпорт до Сполучених Штатів у Світовій організації торгівлі (СОТ) та запровадить у відповідь контрзаходи.

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У заяві зазначається, що одностороннє введення тарифів американською стороною порушує правила СОТ і не тільки не сприятиме розв’язанню власних проблем США, а й завдасть шкоди економічній і торговельній співпраці між Китаєм і США.

«У відповідь на неправильні дії Сполучених Штатів Китай звернеться зі скаргою до Світової організації торгівлі та запровадить контрзаходи для захисту власних прав та інтересів», — заявили в торговому відомстві.

Китайська сторона закликала Сполучені Штати «виправити свою неправильну практику» та розв’язувати власні проблеми, зокрема й фентанілу, об’єктивно і раціонально, а не погрожувати іншим країнам митами.

Укрінформ За матеріалами:

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