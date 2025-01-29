Федеральний суддя тимчасово заблокував заморожування адміністрацією Трампа федеральних грантів і кредитів — Finance.ua

Федеральний суддя тимчасово заблокував заморожування адміністрацією Трампа федеральних грантів і кредитів Сьогодні 10:33 — Світ

Федеральний суддя тимчасово заблокував заморожування адміністрацією Трампа федеральних грантів і кредитів

Федеральний суддя тимчасово заблокував намагання президента Дональда Трампа призупинити федеральне фінансування, поки його адміністрація проводить повсюдну ідеологічну перевірку з метою викорінення прогресивних ініціатив.

Про це повідомило агентство Associated Press (AP).

«Наказ окружного судді США Лорен Л. Аліхан з’явився за кілька хвилин до того, як заморожування фінансування мало набути чинності у вівторок у другій половині дня. Адміністративне призупинення, викликане позовом неприбуткових організацій, які отримують федеральне фінансування, триватиме до обіду понеділка і поширюватиметься лише на існуючі програми», — повідомляє AP.

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Демократи назвали рішення адміністрації Трампа примхою і незаконним. Вони стверджують, що президент не мав права в односторонньому порядку припиняти витрачати гроші, виділені Конгресом.

Побоювання щодо перебоїв у наданні державних послуг посилилися після того, як штати повідомили про проблеми з порталом фінансування Medicaid, де чиновники просять відшкодування за надання медичної допомоги малозабезпеченим жителям.

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