Біткойн упав нижче за $100 тисяч після указу Трампа про криптовалюти — Finance.ua

Біткойн упав нижче за $100 тисяч після указу Трампа про криптовалюти Сьогодні 12:23 — Криптовалюта

Біткойн упав нижче за $100 тисяч після указу Трампа про криптовалюти

Біткойн упав нижче 100 тис. доларів після указу Трампа про можливість створення національного запасу криптовалют.

Про це повідомляє Bloomberg

Згідно з даними, основна криптовалюта в понеділок впала більш ніж на 4,6% - до рівня нижче 100 тис. дол., в той час, як менші токени, такі як Solana і Cardano, які зросли після перемоги Трампа на виборах, зазнали ще більших падінь.

Станом на 5:53 в Лондоні в понеділок біткойн торгувався на рівні 99,8 тис. дол.

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Падіння відбулося після того, як в п’ятницю президент розпорядився створити робочу групу для консультування Білого дому з питань криптополітики. Перед групою поставлено завдання впродовж шести місяців запропонувати нормативну базу для цифрових активів в США, а також оцінити можливість створення криптовалютного резерву. Указ не підтверджує, що США створять резерв біткойнів — те, що Трамп обіцяв зробити під час передвиборчої кампанії.

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Ринок цифрових активів сприйняв цей указ 24 січня з великим ентузіазмом, спочатку продемонструвавши скромне зростання.

Загалом біткойн виріс більш ніж на 50% з моменту перемоги Трампа на виборах на початку листопада. Раніше Трамп пообіцяв зробити США світовою столицею криптовалют.

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