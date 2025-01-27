Біткойн упав нижче за $100 тисяч після указу Трампа про криптовалюти — Finance.ua
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Біткойн упав нижче за $100 тисяч після указу Трампа про криптовалюти

Криптовалюта
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Біткойн упав нижче за $100 тисяч після указу Трампа про криптовалюти
Біткойн упав нижче за $100 тисяч після указу Трампа про криптовалюти
Біткойн упав нижче 100 тис. доларів після указу Трампа про можливість створення національного запасу криптовалют.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з даними, основна криптовалюта в понеділок впала більш ніж на 4,6% - до рівня нижче 100 тис. дол., в той час, як менші токени, такі як Solana і Cardano, які зросли після перемоги Трампа на виборах, зазнали ще більших падінь.
Станом на 5:53 в Лондоні в понеділок біткойн торгувався на рівні 99,8 тис. дол.
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Падіння відбулося після того, як в п’ятницю президент розпорядився створити робочу групу для консультування Білого дому з питань криптополітики. Перед групою поставлено завдання впродовж шести місяців запропонувати нормативну базу для цифрових активів в США, а також оцінити можливість створення криптовалютного резерву. Указ не підтверджує, що США створять резерв біткойнів — те, що Трамп обіцяв зробити під час передвиборчої кампанії.
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Ринок цифрових активів сприйняв цей указ 24 січня з великим ентузіазмом, спочатку продемонструвавши скромне зростання.
Загалом біткойн виріс більш ніж на 50% з моменту перемоги Трампа на виборах на початку листопада. Раніше Трамп пообіцяв зробити США світовою столицею криптовалют.

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За матеріалами:
Укрінформ
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