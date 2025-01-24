Трамп доручив розробити нові правила для криптовалют в США — Finance.ua

Трамп доручив розробити нові правила для криптовалют в США
Президент США Дональд Трамп розпорядився створити робочу групу з питань криптовалют, яка має запропонувати нові правила регулювання цифрових активів і вивчити можливість створення національного запасу криптовалют.
Про це пише Reuters.
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Довгоочікуваний указ також передбачає захист банківських послуг для криптовалютних компаній, натякаючи на заяви індустрії про те, що американські регулятори наказали кредиторам відрізати криптовалютні компанії від банківських послуг — те, що регулятори заперечують.
Наказ також заборонив створення цифрових валют центрального банку в США, які могли б конкурувати з існуючими криптовалютами.
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Ще одним важливим кроком, на якому наполягала криптоіндустрія, стало скасування Комісією з цінних паперів і бірж США інструкції з бухгалтерського обліку, яка зробила дуже дорогим для деяких компаній, зареєстрованих на біржі, захист криптоактивів від імені третіх осіб.
За словами експертів з питань регулювання та криптовалют, якщо відповідні регулятори виконають цей указ Трампа, він може вивести криптовалюти в мейнстрим.
Нагадаємо, Трамп представив свій офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $Trump.
Актив викликав серйозний ажіотаж у криптоспільноті і за менш ніж дві доби після запуску зріс до відмітки в $75, а його капіталізація перевищувала $14 млрд.
20 січня 2025 року, за кілька годин до інавгурації Дональда Трампа як 47-го президента США, його криптокоманда здійснила значну інвестицію в Bitcoin. Компанія World Liberty Financial (WLFI), пов’язана із сім’єю Трампів, перевела $47 мільйонів у Wrapped Bitcoin (WBTC) — токен, прив’язаний до Bitcoin у співвідношенні 1:1.
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