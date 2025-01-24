Трамп доручив розробити нові правила для криптовалют в США — Finance.ua

Трамп доручив розробити нові правила для криптовалют в США Сьогодні 12:41 — Криптовалюта

Трамп доручив розробити нові правила для криптовалют в США, freepik

Президент США Дональд Трамп розпорядився створити робочу групу з питань криптовалют, яка має запропонувати нові правила регулювання цифрових активів і вивчити можливість створення національного запасу криптовалют.

Про це пише Reuters.

Довгоочікуваний указ також передбачає захист банківських послуг для криптовалютних компаній, натякаючи на заяви індустрії про те, що американські регулятори наказали кредиторам відрізати криптовалютні компанії від банківських послуг — те, що регулятори заперечують.

Наказ також заборонив створення цифрових валют центрального банку в США, які могли б конкурувати з існуючими криптовалютами.

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Ще одним важливим кроком, на якому наполягала криптоіндустрія, стало скасування Комісією з цінних паперів і бірж США інструкції з бухгалтерського обліку, яка зробила дуже дорогим для деяких компаній, зареєстрованих на біржі, захист криптоактивів від імені третіх осіб.

За словами експертів з питань регулювання та криптовалют, якщо відповідні регулятори виконають цей указ Трампа, він може вивести криптовалюти в мейнстрим.

Нагадаємо, Трамп представив свій офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $Trump.

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Актив викликав серйозний ажіотаж у криптоспільноті і за менш ніж дві доби після запуску зріс до відмітки в $75, а його капіталізація перевищувала $14 млрд.

20 січня 2025 року, за кілька годин до інавгурації Дональда Трампа як 47-го президента США, його криптокоманда здійснила значну інвестицію в Bitcoin. Компанія World Liberty Financial (WLFI), пов’язана із сім’єю Трампів, перевела $47 мільйонів у Wrapped Bitcoin (WBTC) — токен, прив’язаний до Bitcoin у співвідношенні 1:1.

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