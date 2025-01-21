Криптокоманда Трампа інвестувала у Bitcoin $47 млн перед інавгурацією — Finance.ua
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Криптокоманда Трампа інвестувала у Bitcoin $47 млн перед інавгурацією

Криптовалюта
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Криптокоманда Трампа інвестувала у Bitcoin $47 млн перед інавгурацією
Криптокоманда Трампа інвестувала у Bitcoin $47 млн перед інавгурацією
20 січня 2025 року, за кілька годин до інавгурації Дональда Трампа як 47-го президента США, його криптокоманда здійснила значну інвестицію в Bitcoin. За даними блокчейну, компанія World Liberty Financial (WLFI), пов’язана із сім’єю Трампів, перевела $47 мільйонів у Wrapped Bitcoin (WBTC) — токен, прив’язаний до Bitcoin у співвідношенні 1:1.
Девід Бейлі, генеральний директор Bitcoin Magazine, заявив у соцмережі X, що криптокоманда Трампа поступово переводить свої резерви в BTC. Він зазначив, що операції проводилися невеликими частинами по $4,7 мільйона протягом трьох годин перед церемонією.
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Одна з транзакцій, за даними Etherscan, включала обмін 4,7 мільйона USDT на 44 WBTC через протокол Cow Protocol.
Крім Bitcoin, WLFI нещодавно придбала токени Ethereum, Chainlink та Aave. Водночас запуск мем-коїнів, таких як TRUMP і MELANIA, викликав суперечливі відгуки — від ентузіазму до критики за ймовірну «грошову наживу».

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На фоні цих подій Bitcoin сягнув історичного максимуму понад $109 тисяч, але після інавгурації ціна знизилася до $103 000. Це пов’язують із чутками про те, що нова адміністрація не планує приділяти криптовалютам пріоритетну увагу.
Попри корекцію, аналітики налаштовані оптимістично щодо BTC. Одним із ключових факторів є очікування створення Стратегічного резерву Bitcoin.
За матеріалами:
Brokker.news
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