Trump і Melania: як відреагувала криптоспільнота на запуск мемкоїнів сім’єю Трампа — Finance.ua

Trump і Melania: як відреагувала криптоспільнота на запуск мемкоїнів сім’єю Трампа Сьогодні 17:20 — Криптовалюта

Trump і Melania: як відреагувала криптоспільнота на запуск мемкоїнів сім’єю Трампа

18 січня 2025 року новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про запуск власного мемкоїна Official Trump (Trump). Актив викликав серйозний ажіотаж у криптоспільноті і за менш ніж дві доби після запуску зріс до відмітки в $75, а його капіталізація перевищувала $14 млрд.

Через день, 19 січня, дружина Трампа — Меланія Трамп — запустила токен слідом за чоловіком. Official Melania Meme (Melania) також швидко досягнув успіху. Капіталізація активу в моменті досягала $2,2 млрд, а його ціна зростала вище $12.

Зазначимо, обидва мемкоїни запустили в мережі Solana, що призвело до зростання монети вище історичного максимуму в $295, а також перебоїв у роботі блокчейну та окремих його сервісів.

Як коментували запуск мемкоїнів експерти

Керуючий партнер фонду CEHV Адам Кокран заявив, що цей криптоцикл «буде настільки шалено дурнуватим, що все попереднє здаватиметься ваніллю».

Колишній CEO Binance Чанпен Чжао прикріпив курс першої криптовалюти і сказав, що те, що «добре для мемкоїнів, добре і для біткоїна».

So the president elects crypto team extracted $500m+ from selling a memecoin on Solana and is now Sayloring it into ETH 😅



This cycle is going to get so insanely stupid, that’ll make everything prior look vanilla. https://t.co/YsfacGAxyG — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) January 19, 2025

Засновник проєкту Cardano Чарльз Хоскінсон розповів, як він розглядатиме мемкоїн Дональда Трампа для себе:

«Щоб у мене не стався мозковий аневризм через екстремальний когнітивний дисонанс, я збираюся розглядати токен TRUMP як новий вид активу. Це своєрідний „токен політичної підтримки“, який вимірює поточну популярність, вплив і охоплення Трампа. Якщо його вартість зростає, це означає, що ці показники покращуються. І навпаки — якщо падає, то ці метрики знижуються».

So I don't die of a brain aneurysm caused by extreme cognitive dissonance, I'm going to treat $trump token as a new kind of asset.



It's a political approval token that measures Trump's current popularity, power, and reach. If the number goes up, then it's due to those metrics… — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) January 19, 2025

Співзасновник біржі BitMEX Артур Хейс додав , що мемкоїни — це найкращий інструмент для залучення фанатів, який коли-небудь було створено. За його словами, якщо Трамп цим займається, тоді для співачок Бейонсе чи Тейлор Свіфт це ще менш ризиковано.

Втім, багато хто негативно оцінив «мемкоїн-ініціативу» сімейства Трампів. Аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас Аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас заявив , що ці запуски є помилкою.

«Розумію, що, ймовірно, це робиться для того, щоб додати ентузіазму на початку нової ери […] На мою думку, це незапланована помилка, яка може стати проблемою», — додав Балчунас.

Габор Гурбач, який раніше обіймав посаду директора зі стратегії цифрових активів в VanEck, заявив , що мемкоїни «коштували США, президенту і його сім’ї великої кількості довіри, а наслідки ще навіть не почалися».

Читайте також Трамп може посприяти суттєвому зростанню відомому мемкоїну — криптоаналітик

«Трампу потрібно звільнити своїх крипторадників, від верхівки до низу, і замінити їх людьми, які знаються на цьому», — додав експерт.

«Добре для криптовалют, погано для людства», — такими словами криптоінвестор Скотт Мелкер описав запуск токена Трампа. На його думку, цей крок виглядає як «безпідставне захоплення грошей». За словами Мелкера, Трамп, ймовірно, залучить мільйони нових людей до цього простору. Водночас він висловив сумніви щодо стабільності нової монети.

Засновник SkyBridge Capital LLC Ентоні Скарамуччі вказав , що запуск MELANIA призвів до падіння TRUMP. За його словами, Ілон Маск був правий, коли казав, що ми живемо в симуляції. Також Скарамуччі називав мемкоїн TRUMP таким самим рівнем корупції, як в угандійського диктатора Іді Аміна.

Співзасновник і генеральний директор аналітичної компанії Nansen Алекс Сваневік саркастично прокоментував «мемкоїнманію» Трампів:

«Ще один член сім’ї [запустить мемкоїн], і я попрошу Гері Генслера [ексглаву SEC] повернутися».

Позиція аналітиків

CEO компанії CryptoQuant Кі Янг Джу вважає, що Дональд Трамп «відкрив еру мемкоїнів».

Trump Opened the Era of Meme Coins



For retail investors, financial markets have always been about chasing memes. Following trends is nothing new—it’s just how they’ve always operated. Even the decades-long mantra of “invest in the S&P 500” that many followed for their pensions… — Ki Young Ju (@ki_young_ju) January 20, 2025

За його словами, роздрібні інвестори створюють волатильність на ринку, а інституційні гравці використовують її для отримання прибутку.

«Малоймовірно, що роздрібні інвестори раптом стануть більш освіченими в інвестуванні, а без державного регулювання поведінка „стада“ навколо модних ключових слів не зникне. Насправді адміністрація Трампа, здається, менш зацікавлена в регулюванні цього феномену і більше схильна скористатися ним. […] Ось чому Трамп запустив свій власний токен, що поглинає спекулятивну ліквідність від роздрібних криптовалютних інвесторів по всьому світу», — заявив Янг Джу.

Аналітик додав, що мемкоїни можуть приймати безліч форм у майбутньому, а їхні можливості практично безмежні.

За його словами, завдяки своїй децентралізованій природі криптовалюти є повністю глобальним і не обмеженим ринком, що означає, що ще більше активів, схожих на мемкоїни, неминуче з’являться, сказав Янг Джу.

CEO CryptoQuant пояснив, що на відміну від традиційних цінних паперів, які об’єднують інвестиції для продуктивної діяльності, мемкоїни знаменитостей не створюють прямої вартості.

«Трамп, ймовірно, використовує власників своїх монет як потужну базу для колективних дій. Якщо ви думаєте про інвестиції в Trump, основне питання — скільки впливу його спільнота здобуде під час його президентства. Вартість монети залежить цілком від того, що робить Трамп. Завдяки своїй відданій фан-базі, малоймовірно, що мемкоїн Трампа коли-небудь впаде до нуля — якщо тільки він не зробить це навмисно», — сказав Янг Джу.

Читайте також Аналітики Bernstein дали прогноз для крипторинку на 2025 рік

Він додав, що адміністрація Трампа прийняла принципи вільного ринку замість регульованого, і «протягом наступних чотирьох років ми, ймовірно, побачимо безліч експериментів з спільнотами, що розвиваються навколо мемкоїнів у криптопросторі». Цей процес незупинний — принаймні до 2028 року, підсумував аналітик.

Експерти аналітичної компанії Matrixport заявили, що запуск мемкоїнів Trump та Melania викликав ажіотаж на централізованих біржах, які за рекордно короткий час провели лістинг токенів.

У Matrixport зазначили, що запуск Melania швидко змінив тенденцію, спровокувавши обвал цін. Ця надзвичайна волатильність призвела до того, що обсяги торгів різко зросли: на біржі Binance за вихідні торгівельна активність зросла з $15 млрд до $50 млрд, додали експерти.

«Ми вважаємо, що цей стрибок обсягів, швидше за все, виправданий, оскільки засідання ФРС в поєднанні з прокриптовалютною позицією президента Трампа створює передумови для зростання волатильності на криптовалютних ринках. Подібно до того, як 2023 і 2024 роки були багатими на події для криптовалют, 2025 рік обіцяє бути таким же, якщо не більш захоплюючим», — підкреслили у Matrixport.

На думку, колишнього співробітника Coinbase Баладжі Срінівасана, за одну ніч переважна більшість статків Трампа ($59 млрд) стала криптовалютними активами. Експерт перелічив потенційні наслідки цього, а саме:

глобальний вплив на фінансову систему. Це явище — одномоментне відносне знецінення всіх некриптовалютних активів — відчують на собі мільярди людей по всьому світу ще за нашого життя, коли фіатні валюти втратять свою вартість;

увага політиків та знаменитостей. Політики, інфлюенсери й знаменитості в усьому світі стежать за феноменом TRUMP «із відкритими ротами». Якщо мемкоїн збереже свою цінність (що ще під питанням), це може спонукати багатьох створювати власні токени;

ринок персональних мемкоїнів. Якщо з’являться тисячі подібних мемкоїнів, це може стати прийнятним, оскільки покупці розумітимуть, що купують майбутню потенційну цінність бренду;

особливий випадок Трампа. Інші мемкоїни знаменитостей швидко втрачали вартість, але новообраний президент США має: аудиторію в понад 100 млн, постійну увагу ЗМІ, унікальний вплив на урядові рішення та інше, що робить запуск та майбутнє його токену унікальнішим;

стратегічна перевага для крипторинку. Трамп тепер має сильний стимул легалізувати криптовалюти, щоб захистити власні інтереси;

критика конфлікту інтересів. Це викличе звинувачення у конфлікті інтересів, але Трамп може відповісти, що діє прозоро. Один із можливих способів вирішення проблеми конфлікту інтересів — аірдроп токенів. Політик може розглянути варіант аірдропу TRUMP громадянам США. Трамп міг би роздати $100 у токенах кожному зі своїх 77 млн виборців. Це б коштувало йому $7,7 млрд, але водночас перетворило б його виборців на найпалкіших прихильників.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.