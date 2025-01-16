Трамп може посприяти суттєвому зростанню відомому мемкоїну — криптоаналітик — Finance.ua
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Трамп може посприяти суттєвому зростанню відомому мемкоїну — криптоаналітик

Криптовалюта
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Трамп може посприяти суттєвому зростанню відомому мемкоїну — криптоаналітик
Трамп може посприяти суттєвому зростанню відомому мемкоїну — криптоаналітик
Криптовалютний аналітик, відомий як Cephil, припустив, що ціна Dogecoin може суттєво зрости після інавгурації нового президента США.
За його словами, історичний патерн повторюється: після інавгурації Джо Байдена у 2021 році Dogecoin зріс на майже 1100% за короткий час.
Інший аналітик, що працює під псевдонімом Chandler, нагадав, що DOGE досяг історичного максимуму через вісім днів після інавгурації Байдена. Щоб повторити цей рекорд, ціна провідного мем-коїна має подвоїтися до $0,7316.

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Інавгурація Дональда Трампа викликає оптимізм серед прихильників криптовалюти, особливо з огляду на створення нового відомства «Department of Government Efficiency», або DOGE, яке, за чутками, очолить Ілон Маск. Також очікуються кроки нового уряду в напрямку регулювання криптовалют, зокрема підписання виконавчих наказів, які можуть позитивно вплинути на ринок.
На момент написання статті ціна Dogecoin становила $0,36 — це на 5,3% вище за показники вчорашнього дня. Водночас за рік токен зріс на 12,5%, хоча це значно менше порівняно з 273% приросту у 2024 році.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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