Трамп може посприяти суттєвому зростанню відомому мемкоїну — криптоаналітик Сьогодні 04:11 — Криптовалюта

Трамп може посприяти суттєвому зростанню відомому мемкоїну — криптоаналітик

Криптовалютний аналітик, відомий як Cephil, припустив, що ціна Dogecoin може суттєво зрости після інавгурації нового президента США.

За його словами, історичний патерн повторюється: після інавгурації Джо Байдена у 2021 році Dogecoin зріс на майже 1100% за короткий час.

Інший аналітик, що працює під псевдонімом Chandler, нагадав , що DOGE досяг історичного максимуму через вісім днів після інавгурації Байдена. Щоб повторити цей рекорд, ціна провідного мем-коїна має подвоїтися до $0,7316.

Інавгурація Дональда Трампа викликає оптимізм серед прихильників криптовалюти, особливо з огляду на створення нового відомства «Department of Government Efficiency», або DOGE, яке, за чутками, очолить Ілон Маск. Також очікуються кроки нового уряду в напрямку регулювання криптовалют, зокрема підписання виконавчих наказів, які можуть позитивно вплинути на ринок.

На момент написання статті ціна Dogecoin становила $0,36 — це на 5,3% вище за показники вчорашнього дня. Водночас за рік токен зріс на 12,5%, хоча це значно менше порівняно з 273% приросту у 2024 році.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.