Аналітики Bernstein дали прогноз для крипторинку на 2025 рік — Finance.ua

Аналітики Bernstein дали прогноз для крипторинку на 2025 рік 08.01.2025, 01:01 — Криптовалюта

Аналітики Bernstein дали прогноз для крипторинку на 2025 рік

Аналітична компанія Bernstein зробила прогноз щодо крипторинку на 2025 рік, назвавши цей період «Епохою нескінченності».

Експерти вважають, що криптовалюти стають невіддільною частиною фінансових систем і привертають увагу корпорацій, банків і інституційних інвесторів, інформує The Block.

головної криптовалюти BTC до $200,000, частково завдяки планам США створити національний резерв біткоїнів. Інституційний попит, за очікуваннями, перевищить $50 млрд, а обсяг інвестицій у біткоїн-ETF зросте до $70 млрд. Одним із ключових прогнозів є зростання цінидо $200,000, частково завдяки планам США створити національний резерв біткоїнів. Інституційний попит, за очікуваннями, перевищить $50 млрд, а обсяг інвестицій у біткоїн-ETF зросте до $70 млрд.

Ethereum, за словами експертів, стане улюбленцем інституційних інвесторів. Попит на нього зросте завдяки використанню у смартконтрактах, платіжних системах і мережах другого рівня (L2). Також прогнозується, що ринок стейблкоїнів перевищить $500 млрд за сприятливого регуляторного клімату.

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Bernstein також відзначає інтеграцію штучного інтелекту у криптоіндустрію, включаючи токенізованих ШІ-агентів та децентралізовані блокчейни для нейромереж. Майнінгові компанії, які впроваджують ШІ, демонструють стабільні результати й приваблюють інституційні інвестиції.

Регуляторна підтримка, нові законодавчі ініціативи щодо стейблкоїнів і ринку цифрових активів, а також зняття юридичних бар’єрів сприятимуть подальшому зростанню криптовалютного сектору.

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