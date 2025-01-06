Топ-5 мемкоїнів з гідним потенціалом на 2025 рік — Finance.ua

Топ-5 мемкоїнів з гідним потенціалом на 2025 рік Сьогодні 21:05 — Криптовалюта

Топ-5 мемкоїнів з гідним потенціалом на 2025 рік

Мемкоїни — криптовалюти, що здобули популярність завдяки мемам і жартам у соціальних мережах. Finance.ua розповідає про мемкоїни, які, за прогнозами, мають шанси на зростання у 2025 році.

Враховуючи те, що мемкоїни є досить волатильними, то і зміни щодо їхньої популярності можуть коливатися досить часто. Утім, ми все ж вирішили виділити п’ятірку мемкоїнів, які ймовірно, зберігатимуть свою популярність, або навіть можуть продовжити зростання у 2025 році.

Dogecoin (DOGE)

Як не дивно, але саме DOGE є безумовним лідером серед мемкоїнів у світі криптовалют. На момент написання матеріалу він торгується за 0,32 долара, а його ринкова капіталізація становить 47,3 млрд доларів.

Значну роль у популяризації Dogecoin відіграв бізнесмен Ілон Маск, який неодноразово згадував криптовалюту у своїх твітах, що призводило до різких стрибків її ціни.

Dogecoin не має максимального ліміту, і щохвилини здобувається 10 тис. нових монет. Через велику кількість монет та активну спільноту Dogecoin став популярним для дрібних транзакцій. У поточному ринковому циклі Dogecoin продовжує привертати увагу завдяки сильній підтримці спільноти та високій видимості у криптопросторі.

Хоча досягнення вартості в 1 долар може здатися складним завданням, сильна спільнота та стійкий інтерес закладають міцний фундамент для потенційного зростання.

Shiba Inu (SHIB)

«Вбивця» DOGE. Саме так називають мемкоїн SHIB, який наразі має ринкову капіталізацію в 12,7 млрд доларів, а його ціна становить 0,2 168 долари. Він був створений як альтернатива саме Dogecoin, який швидко набув популярності у 2021 році.

Ціна цього мемкоїна демонструє волатильність, але загальні настрої щодо Shiba Inu залишаються оптимістичними. Досягнення вищої оцінки, наприклад в 1 долар, може виявитися довгостроковим завданням, проте стратегічний план компанії та підтримка спільноти роблять її привабливою криптовалютою, за якою варто уважно стежити після настання 2025 року.

Shiba Inu привернула увагу інвесторів, які шукають альтернативи Dogecoin та більш спекулятивні можливості для інвестицій.

Bonk (BONK)

Продовжуючи собачу тему, варто відзначити й мемкоїн BONK. Наразі його ціна становить 0,319 доларів за ринкової капіталізації у 2,4 млрд доларів.

BONK — мемкоїн на базі блокчейну Solana, який використовує символ Shiba Inu. Його основна мета — передати владу від венчурних капіталістів до спільноти Solana. Після того, як монета потрапила на Coinbase, її вартість зросла більш ніж на 100%. Станом на середину грудня 2024 року, BONK входить до топ-5 серед мемкоїнів за ринковою капіталізацією.

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Монета інтегрована в екосистему Solana, зокрема через запуск BonkSwap — децентралізованої біржі. Її участь в екосистемі децентралізованих додатків, яка зростає, робить BONK важливим гравцем на ринку. Винятковий ріст цієї монети підкреслює її потенціал, і вона може бути цікавою в рамках поточного ринкового циклу.

Pudgy Penguins (PENGU)

За останні сім днів цей мемкоїні зріс майже на 20%. Наразі його ціна — 0,3 226 долари, а ринкова капіталізація — трохи більше ніж 2 млрд доларів.

PENGU — це офіційний токен спільноти Pudgy Penguins, яка стала культовим символом у світі криптовалют. Від використання пінгвіна великими брендами в рекламі до появи в комерційних ETF, Pudgy Penguin здобув мільйони прихильників.

PENGU об’єднує людей, перетворюючи мем на символ спільноти, позитиву та добрих традицій. Як і Dogecoin, PENGU орієнтується на силу соціального залучення, і це дає свої плоди. Підтримуваний однією з найвпливовіших криптоспільнот, цей токен займає особливе місце на ринку.

Pepe (PEPE)

Ну і звісно, куди ж без жабки. PEPE — дефляційний мемкоїн, запущений на блокчейні Ethereum і натхненний мемом «Жаба Пепе». Метою проєкту є повторення успіху таких мемкоїнів, як Shiba Inu та Dogecoin.

Особливістю PEPE є те, що він не стягує податки з транзакцій і зберігає свою ідентичність мемкоїна без практичної утилітарної вартості. Наразі його ціна складає 0,185 долара, а ринкова капіталізація наближається до 7,8 мільярда доларів.

Токен застосовує механізм спалювання для збільшення рідкісності та систему перерозподілу, яка заохочує довгострокових власників. Дорожня карта проєкту орієнтована на підвищення видимості через соціальні мережі та лістинг на біржах. У нинішньому ринковому циклі дефляційні характеристики та активна спільнота роблять PEPE важливим учасником.

Детальніше про розвиток та популярність мемкоїнів читайте у статті за посиланням.

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