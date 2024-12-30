Хакери вкрали криптовалюти на $2,2 млрд внаслідок зломів у 2024 році — Finance.ua

Хакери вкрали криптовалюти на $2,2 млрд внаслідок зломів у 2024 році Сьогодні 06:51 — Криптовалюта

Хакери вкрали криптовалюти на $2,2 млрд внаслідок зломів у 2024 році

Сума коштів, вкрадених внаслідок хакерських атак на криптоплатформи, досягла $2,2 млрд у 2024 році, що на 21% вище порівняно з минулим роком. Кількість зломів перевищила 300.

Про це йдеться у звіті аналітиків компанії Chainalysis.

Водночас експерти відмітили, що з липня 2024 року спостерігається зниження темпів крадіжок в криптоіндустрії.

У 2021−2023 роках жертвами зловмисників були платформи DeFi-сектору, тоді як в II та III кварталах 2024 року цільовими для хакерів стали централізовані сервіси. Зокрема, значних втрат зазнали DMM Bitcoin та WazirX — на суми $305 млн та $234,9 млн відповідно в травні та липні цього року.

Причиною майже 44% крадіжок стала компрометація приватних ключів. Для централізованих платформ забезпечення безпеки є критично важливим, оскільки вони контролюють доступ до активів користувачів.

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Хакери, сфокусовані на зломах приватних ключів, використовували мости та міксери для відмивання коштів, на відміну від хакерів, які використовують інші вектори атак. Останні обирали децентралізовані платформи, зазначили експерти.

Аналітики також вказали, що, серйозною загрозою в кіберпросторі залишаються північнокорейські зловмисники. За деякими даними, повʼязані з КНДР хакери вкрали мільярди доларів у криптовалюті для підтримки ядерної програми КНДР.

За підрахунками експертів, у 2024 році вони викрали близько $1,34 млрд, що на майже 103% більше, ніж показник минулого року. Крім того, ця сума становить 61% від загального числа викрадених активів за рік внаслідок всіх зафіксованих аналітиками інцидентів.

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