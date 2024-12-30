Хакери вкрали криптовалюти на $2,2 млрд внаслідок зломів у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хакери вкрали криптовалюти на $2,2 млрд внаслідок зломів у 2024 році

Криптовалюта
13
Хакери вкрали криптовалюти на $2,2 млрд внаслідок зломів у 2024 році
Хакери вкрали криптовалюти на $2,2 млрд внаслідок зломів у 2024 році
Сума коштів, вкрадених внаслідок хакерських атак на криптоплатформи, досягла $2,2 млрд у 2024 році, що на 21% вище порівняно з минулим роком. Кількість зломів перевищила 300.
Про це йдеться у звіті аналітиків компанії Chainalysis.
Хакери вкрали криптовалюти на $2,2 млрд внаслідок зломів у 2024 році
Водночас експерти відмітили, що з липня 2024 року спостерігається зниження темпів крадіжок в криптоіндустрії.
У 2021−2023 роках жертвами зловмисників були платформи DeFi-сектору, тоді як в II та III кварталах 2024 року цільовими для хакерів стали централізовані сервіси. Зокрема, значних втрат зазнали DMM Bitcoin та WazirX — на суми $305 млн та $234,9 млн відповідно в травні та липні цього року.
Хакери вкрали криптовалюти на $2,2 млрд внаслідок зломів у 2024 році
Причиною майже 44% крадіжок стала компрометація приватних ключів. Для централізованих платформ забезпечення безпеки є критично важливим, оскільки вони контролюють доступ до активів користувачів.
Читайте також
Хакери, сфокусовані на зломах приватних ключів, використовували мости та міксери для відмивання коштів, на відміну від хакерів, які використовують інші вектори атак. Останні обирали децентралізовані платформи, зазначили експерти.
Хакери вкрали криптовалюти на $2,2 млрд внаслідок зломів у 2024 році
Аналітики також вказали, що, серйозною загрозою в кіберпросторі залишаються північнокорейські зловмисники. За деякими даними, повʼязані з КНДР хакери вкрали мільярди доларів у криптовалюті для підтримки ядерної програми КНДР.
За підрахунками експертів, у 2024 році вони викрали близько $1,34 млрд, що на майже 103% більше, ніж показник минулого року. Крім того, ця сума становить 61% від загального числа викрадених активів за рік внаслідок всіх зафіксованих аналітиками інцидентів.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.