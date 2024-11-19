Опубліковано список найпопулярніших ненадійних паролів, які хакери зламають за секунду — Finance.ua

Опубліковано список найпопулярніших ненадійних паролів, які хакери зламають за секунду Сьогодні 19:14 — Технології&Авто

Опубліковано список найпопулярніших ненадійних паролів, які хакери зламають за секунду

Розробник програмного забезпечення Nord вже вшосте проаналізував звички людей у виборі паролів — виявилося, що люди продовжують обирають прості комбінації, які хакери можуть зламати за секунду. Найпопулярнішим паролем в усьому світі знову став «123 456», він також є найпоширенішим і в Україні.

Звідки взяли дані

Фахівці проаналізували 2,5 ТБ даних із 44 країн. Їх взяли з загальнодоступних джерел, зокрема у даркнеті. Для дослідження не купували та не брали персональну інформацію, кажуть у Nord. Окремо також сформували список паролів, які люди найчастіше використовують на роботі.

«Ми проаналізували паролі, викрадені шкідливим програмним забезпеченням, або витоки даних. У більшості випадків витік відбувався разом з адресами електронної пошти, що дозволило нам розрізнити корпоративні та особисті облікові дані за доменним ім’ям».

Список найпопулярніших паролів

Як ми писали вище, найпопулярнішим паролем став «123 456» — він вже вп’яте очолює цей чарт. Хакерам потрібно менше секунди, щоби його зламати. Але попри це його використали щонайменше 3 018 050 людей. На другому та третьому місці комбінації, які піддаються зламу так само швидко — «123 456 789» та «12 345 678» відповідно.

Які паролі найбільше розповсюджені в Україні

Як і усюди, серед українців «123 456» також залишається найпопулярнішим паролем — його використала 4 981 особа. На другому та на третьому місцях — «123 456 789» та «qwerty123».

Найпопулярніші корпоративні паролі

«123 456» — також на першому місці серед популярних корпоративних паролів, який обирали понад мільйон працівників в усьому світі та в Україні включно.

«Найпоширеніші паролі, які люди використовують на роботі, не надто відрізняються від тих, які вони використовують в особистому житті. Це лише доводить, що, врешті-решт, люди залишаються людьми — незалежно від того, де вони знаходяться і чим займаються, їм притаманні ті ж самі погані парольні звички», — підсумовують фахівці.

Нагадаємо, влітку цьогоріч Дослідницька група Cybernews знайшла на популярному хакерському форумі величезну базу з 9 948 575 739 унікальних паролів людей з усього світу. Вони становлять серйозну небезпеку для тих, хто любить повторно використовувати паролі, кажуть дослідники.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.