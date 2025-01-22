14% американців купили мемкоїн Трампа — Finance.ua
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14% американців купили мемкоїн Трампа

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14% американців купили мемкоїн Трампа
14% американців купили мемкоїн Трампа
Нові дослідження показали, що 14% американців набули мемкоїн Дональда Трампа, $Trump, з моменту його запуску.
Згідно з дослідженням, один із семи американців, або 14% населення, набули мемкоїн Дональда Трампа. Хоча його привабливість, здається, зменшилася за кілька годин до інавгурації Трампа, мемкоїн викликав більший інтерес, ніж мемкоїн Меланії Трамп, $Melania.

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Опитування, проведене NFT Evening та Storible, також виявило, що втричі більше громадян США купили $Trump порівняно з тими, хто придбав $Melania. Звіт опитування припускає, що американці можуть надавати перевагу токенам, які отримують більше уваги ЗМІ.
Опитування також досліджувало демографічні дані покупців $Trump та $Melania, надаючи уявлення про типи інвесторів, залучених до цих мемкоїнів.
«Більше того, 42% тих, хто купив або $Trump, або $Melania, є новими покупцями криптовалюти. Це може вказувати на те, що ці монети служать точкою входу для багатьох новачків у світі криптовалюти, зумовлені їхніми політичними підтримками та сприйманою новизною.»

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Тим часом, опитування, проведене в день інавгурації, виявило, що велика більшість покупців мемкоїнів як Меланії Трамп, так і Дональда Трампа були прибутковими. Близько 86% покупців $Melania були у прибутку, порівняно з 81% покупців $Trump.
Ці висновки, здається, збігаються з продуктивністю кожного мемкоїна за кілька годин до інавгурації Трампа. Згідно з репортажем Bitcoin.com News опублікованим за декілька годин до інавгурації, мемкоїн першої леді перевищив продуктивність її чоловіка, який впав більш ніж на 17% на той момент.
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Однак запуск двох мемкоїнів викликав суперечки. Деякі критики на X звинувачують Трампа у використанні його позицій для вигоди його сім’ї, у той час як інші називають мемкоїни шахрайством. Більше половини (55%) респондентів вважають, що Трамп і його дружина використовують свій вплив для маніпуляцій криптовалютним ринком. Майже 75% вважають, що запуск мемкоїна $Trump шкодить криптовалютному ринку.
«Серед цієї групи 98% утрималися від купівлі $Trump, що сигналізує про чіткий поділ між тими, хто бере участь у тренді, і тими, хто остерігається потенційних ризиків», — додав звіт.
За матеріалами:
news.bitcoin.com
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