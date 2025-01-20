$MELANIA: Меланія Трамп також запустила власну криптовалюту — Finance.ua

$MELANIA: Меланія Трамп також запустила власну криптовалюту Сьогодні 10:44 — Криптовалюта

$MELANIA: Меланія Трамп також запустила власну криптовалюту

Перша леді США Меланія Трамп також оголосила про запуск власної криптовалюти — мемкоїна $MELANIA.

Відповідне повідомлення з’явилося на її офіційній сторінці в X цієї ночі. Згодом новообраний президент Сполучених Штатім Америки Дональд Трамп зробив репост її повідомлення у своєму акаунті, який має понад 98 мільйонів читачів.

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Згідно з даними криптовалютних бірж, після цього мемкоїн Трампа зазнав падіння вартості приблизно на 36%. На сайті мемкоїна зазначається, що Melania Memes призначені тільки для колекціонування та розваг і не є фінансовими інструментами або інвестиціями.

Нагадаємо, що днями новообраний президент Сполучених Штатів Америки оголосив про запуск мемкоїна $TRUMP. В перший день випустили 200 мільйонів монет.

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