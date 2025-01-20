$MELANIA: Меланія Трамп також запустила власну криптовалюту — Finance.ua
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$MELANIA: Меланія Трамп також запустила власну криптовалюту

Криптовалюта
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$MELANIA: Меланія Трамп також запустила власну криптовалюту
$MELANIA: Меланія Трамп також запустила власну криптовалюту
Перша леді США Меланія Трамп також оголосила про запуск власної криптовалюти — мемкоїна $MELANIA.
Відповідне повідомлення з’явилося на її офіційній сторінці в X цієї ночі. Згодом новообраний президент Сполучених Штатім Америки Дональд Трамп зробив репост її повідомлення у своєму акаунті, який має понад 98 мільйонів читачів.
$MELANIA: Меланія Трамп також запустила власну криптовалюту
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Згідно з даними криптовалютних бірж, після цього мемкоїн Трампа зазнав падіння вартості приблизно на 36%. На сайті мемкоїна зазначається, що Melania Memes призначені тільки для колекціонування та розваг і не є фінансовими інструментами або інвестиціями.
Нагадаємо, що днями новообраний президент Сполучених Штатів Америки оголосив про запуск мемкоїна $TRUMP. В перший день випустили 200 мільйонів монет.
За матеріалами:
Finance.ua
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