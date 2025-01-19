Якої крипти найбільше в портфелі Трампа — Finance.ua

Якої крипти найбільше в портфелі Трампа Сьогодні 18:28 — Криптовалюта

Якої крипти найбільше в портфелі Трампа

Хоча раніше обраний президент США Дональд Трамп виступав проти криптовалют, тепер він змінив свою думку зараз його ім’я все частіше з ними асоціюється. Однією з причин можуть бути криптоактиви Трампа, які наразі сягають близько $11,42 млн. Його портфель цікавий тим, що серед нього є лише кілька відомих монет і токенів.

Як повідомляє Finbold, в Дональда Трампа не має жодного Bitcoin, попри те, що він сприяв зростанню курсу цієї криптовалюти понад $100 000.

Замість широко відомих цифрових активів, новий президент тримає Ethereum (ETH), загорнутий Ethereum (WETH) і власний MAGA (TRUMP). Мабуть, найдивнішим фактом портфеля є те, що криптовалюта під назвою Trog (TROG) — жаба Трампа, яка становить колосальні 46,5% від загальної вартості активів. Yа ці чотири цифрові активи припадає близько $10,1 млн портфеля, а решта десятки монет і токенів ледве перевищують $1 млн.

TROG — це нова криптовалюта, яка поєднує в собі популярність мемів на жаб’ячу тематику, таких як PEPE, з персоною Дональда Трампа. Розробники описують TROG як «інноваційне поєднання мем-культури та фінансової стратегії», що має на меті використати як розважальну цінність, так і інвестиційний потенціал крипторинку.

TROG, який становить $5,31 млн з портфеля Дональда Трампа вартістю $11,42 млн, наразі торгується за $0.51 і має загальну ринкову капіталізацію в $21,58 млн.

Трамп, схоже, мало торгує своїми цифровими активами: остання значна зміна його, наприклад, балансу в Ethereum відбулася наприкінці 2023 року. Водночас разом з рештою криптовалютного ринку, портфель Трампа то зростав, то зменшувався з приблизно $5 млн після виборів до максимуму близько $16 млн у середині грудня.

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Хоча Дональд Трамп здається відносно незацікавленим у взаємодії з ринком, криптовалютні інвестори з ентузіазмом привітали його перемогу на виборах.

Загальна ринкова капіталізація цифрових активів злетіла після 6 листопада з відносно стабільного рівня близько $2,2 трлн до грудневого максимуму близько $3,7 трлн. Навіть якщо врахувати нещодавню волатильність, загальна капіталізація криптовалютного ринку приблизно на $1 трлн вища, ніж напередодні виборів.

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