Молодь готова отримувати пенсії в криптовалюті — дослідження Сьогодні 11:20 — Криптовалюта

Молодь готова отримувати пенсії в криптовалюті — дослідження

Виявлено суттєві зміни в підходах до пенсійного планування серед молоді.

Про це свідчить звіт аналітичного підрозділу Bitget Research, що входить до структури провідної світової криптовалютної біржі та Web3-компанії Bitget.

За результатами дослідження, 20% представників поколінь Z і Альфа готові отримувати пенсії у криптовалюті.

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Це свідчить про зростання довіри до альтернативних фінансових систем і цифрових валют.

Основні висновки

78% респондентів висловили більшу довіру до альтернативних варіантів пенсійних накопичень, як порівняти з традиційними пенсійними системами;

20% представників поколінь Z і Альфа заявили про готовність отримувати пенсії в криптовалюті;

понад 40% молодих людей уже інвестували в криптовалюти, демонструючи сильний інтерес до цифрових активів;

73% респондентів зізналися, що не повністю розуміють, як працюють традиційні пенсійні фонди.

Зрушення в підході до фінансового планування

Звіт підкреслює значні зміни у ставленні молодого покоління до фінансового планування.

Для поколінь Z і Альфа традиційні пенсії, які раніше вважалися основою фінансової безпеки, втратили свою привабливість.

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Молодь віддає перевагу сучасним та адаптивним рішенням, які відповідають їхньому технічно підкованому способу життя й мінливим пріоритетам.

Зміна менталітету поколінь

Покоління Z і Альфа, які виросли в епоху стрімкого технологічного прогресу, виявляють фінансові вподобання, що відображають їхній цифровий спосіб життя.

Багато з них скептично ставляться до старих систем і все частіше схиляються до рішень на основі децентралізованих фінансів і блокчейну.

Згідно зі звітом, понад 20% молодих людей готові включити криптовалюту у свої пенсійні плани, вважаючи це сучасним підходом до забезпечення свого фінансового майбутнього.

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«Це сигнал для фінансової індустрії, — сказала Грейсі Чен, генеральний директор Bitget. — Молоде покоління більше не задовольняється універсальними пенсійними системами. Вони шукають сучасні рішення, які надають більше контролю, гнучкості та прозорості».

Проблеми, які необхідно вирішити

Попри зростання інтересу до цифрових активів серед молодого покоління, такі перешкоди, як волатильність криптовалют, регуляторна невизначеність і ризики кібербезпеки, продовжують стримувати їхнє широке поширення.

Крім того, багато молодих людей недостатньо обізнані як про традиційні, так і про криптовалютні пенсійні системи. У звіті наголошується на необхідності розв’язання цих проблем.

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Якщо впровадження криптопенсій буде виконано правильно — зі зручними інтерфейсами, якісним освітнім контентом і посиленим захистом — цифрові активи зможуть запропонувати прозорий та ефективний спосіб накопичення на майбутнє.

Що потрібно знати фінансовим установам

Звіт надсилає чіткий сигнал урядам і фінансовим установам: адаптуйтеся або ризикуйте залишитися позаду.

У висновках акцентується увага на таких аспектах:

Спрощення та модернізація традиційних пенсійних систем. Освіта в галузі традиційного та криптовалютного фінансового планування. Встановлення чітких регуляцій для розв’язання питань стабільності та безпеки криптовалют.

«Молоде покоління змінює наше уявлення про гроші», — додала Грейсі Чен. — Зростання криптопенсій — це не просто тимчасова тенденція, а частина більшої фінансової революції".

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