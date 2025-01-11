Як у Європі регулюється оподаткування криптовалют — Finance.ua

Як у Європі регулюється оподаткування криптовалют Сьогодні 13:14 — Криптовалюта

Як у Європі регулюється оподаткування криптовалют

У багатьох європейських країнах вже встановлено правове регулювання оподаткування доходів від криптовалют. На даний момент все більше європейських країн вносять зміни до податкового законодавства, щоб регулювання цієї галузі фінансів було ефективним.

Про особливості обліку та оподаткування віртуальних активів у Європі пише visitukraine.

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Австрія стала першою державою, яка впровадила обов’язкову сплату податків з криптовалютних доходів у рамках «екосоціальної» податкової реформи.

За які операції сплачуються податки

Європейські країни застосовують оподаткування до таких операцій із криптовалютою:

купівля: у більшості країн, якщо активи купуються за звичайні гроші, оподаткування на процедуру не застосовується;

продаж криптовалюти за готівку;

обмін однієї криптовалюти на іншу;

оплата товарів та послуг;

отримання винагороди у криптовалюті (сплачується податок на прибуток).

Для розрахунку податків криптовалюта конвертується в національну валюту за актуальним курсом.

Як оподатковується криптовалюта в Європі

Криптовалюта оподатковується майже в усіх країнах Європи, але умови відрізняються.

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Євросоюз прагне уніфікувати правила оподаткування криптовалют.

Прийнято Регламент про ринки криптоактивів та правила податкової прозорості, які зобов’язують криптобіржі інформувати власників активів про транзакції, що підлягають оподаткуванню.

Які ризики передбачає інвестування в криптовалюту в Європі

Можливі податкові санкції. Понад 40% криптовалютних інвесторів не декларують свій дохід та не сплачують з нього податки.

Нерозуміння системи оподаткування в країнах Європи може призвести до неправильних дій і, відповідно, штрафних санкцій.

Відсутність єдиного правового регулювання. Оскільки поняття «віртуальний актив» є досить новим, його правове регулювання в країнах Європи ще не вдосконалене. Наприклад, досить часто статус криптовалюти може залежати від типу транзакції.

Шахрайство. Зловмисники використовують стандартні схеми та хакерські атаки, які новачок на ринку може не розпізнати.

Як захистити криптовалюту від ризиків

Крок 1. Створити юридичну структуру як додатковий захист від шахрайства.

Створити юридичну структуру як додатковий захист від шахрайства. Крок 2. Обрати надійні методи зберігання (зокрема, йдеться про холодні гаманці).

Обрати надійні методи зберігання (зокрема, йдеться про холодні гаманці). Крок 3. Установити багаторівневу автентифікацію (практика показує, що це досить ефективний спосіб захисту віртуальних коштів).

Установити багаторівневу автентифікацію (практика показує, що це досить ефективний спосіб захисту віртуальних коштів). Крок 4. Перевіряти контрагентів та ретельно аналізувати договори перед підписом.

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