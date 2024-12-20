США зададуть стандарти для криптовалют, які стануть прикладом для світу — Binance Сьогодні 21:30 — Криптовалюта

США зададуть стандарти для криптовалют, які стануть прикладом для світу — Binance

Binance очікує, що новий уряд США встановить законодавчі стандарти для криптовалюти, які будуть прикладом для інших країн.

Про це повідомив СЕО криптовалютної біржі Binance Річард Тенг.

Після успіху BlackRock і Fidelity у 2024 році більше компаній досліджуватимуть можливості впровадження криптовалютних рішень.

Крім того, у компанії зазначають: ймовірно, у 2025 році буде схвалено більше криптовалютних ETF, що ще більше залучить інституційних інвесторів.

Підсумки 2024

При цьому у Binance зазначають, що 2024 рік став епохальним для криптоіндустрії:

Біткоїн досяг нових вершин, а загальна капіталізація ринку криптовалют перевищила рекордні показники.

Успіх спотових біткоїн-ETF із загальними активами понад $100 млрд створив фундамент для ширшого інституційного впровадження криптовалют. Запуск спотових ефір-ETF у липні також продемонстрував значний попит.

Впровадження MiCA у Європі та обрання президента США, відкритого до криптовалют, заклали підґрунтя для нових законодавчих ініціатив у 2025 році.

Загальний обсяг пропозиції стейблкоїнів перевищив $200 млрд, що свідчить про їхнє важливе місце у глобальній фінансовій системі.

Вартість заблокованих активів у децентралізованих фінансах (TVL) перевищила $125 млрд, демонструючи інновації у цій сфері.

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