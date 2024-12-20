США зададуть стандарти для криптовалют, які стануть прикладом для світу — Binance — Finance.ua
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США зададуть стандарти для криптовалют, які стануть прикладом для світу — Binance

Криптовалюта
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США зададуть стандарти для криптовалют, які стануть прикладом для світу — Binance
США зададуть стандарти для криптовалют, які стануть прикладом для світу — Binance
Binance очікує, що новий уряд США встановить законодавчі стандарти для криптовалюти, які будуть прикладом для інших країн.
Про це повідомив СЕО криптовалютної біржі Binance Річард Тенг.
Після успіху BlackRock і Fidelity у 2024 році більше компаній досліджуватимуть можливості впровадження криптовалютних рішень.
Крім того, у компанії зазначають: ймовірно, у 2025 році буде схвалено більше криптовалютних ETF, що ще більше залучить інституційних інвесторів.
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Підсумки 2024

При цьому у Binance зазначають, що 2024 рік став епохальним для криптоіндустрії:
  • Біткоїн досяг нових вершин, а загальна капіталізація ринку криптовалют перевищила рекордні показники.
  • Успіх спотових біткоїн-ETF із загальними активами понад $100 млрд створив фундамент для ширшого інституційного впровадження криптовалют. Запуск спотових ефір-ETF у липні також продемонстрував значний попит.
  • Впровадження MiCA у Європі та обрання президента США, відкритого до криптовалют, заклали підґрунтя для нових законодавчих ініціатив у 2025 році.
  • Загальний обсяг пропозиції стейблкоїнів перевищив $200 млрд, що свідчить про їхнє важливе місце у глобальній фінансовій системі.
  • Вартість заблокованих активів у децентралізованих фінансах (TVL) перевищила $125 млрд, демонструючи інновації у цій сфері.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
Finance.ua
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