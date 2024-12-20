Адміністрація Трампа відкрила «нову еру» для криптовалют в США, — JPMorgan — Finance.ua
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Адміністрація Трампа відкрила «нову еру» для криптовалют в США, — JPMorgan

Криптовалюта
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Адміністрація Трампа відкрила «нову еру» для криптовалют в США, — JPMorgan
Адміністрація Трампа відкрила «нову еру» для криптовалют в США, — JPMorgan
Прихід до влади адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа відкрив «нову еру» для цифрових активів в країні.
Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт експертів компанії JPMorgan.
Аналітики заявили, що найгірше регуляторне середовище для криптовалют залишилося в минулому, проте ринок може не відчути впливу політики щонайменше протягом 9−12 місяців.
«Нова адміністрація не тільки принесла відчуття дружності до криптовалют, але й продемонструвала готовність просувати цей клас активів та говорити про регулювання крипторинку і про те, як зберегти майбутній розвиток в США», — зазначили експерти.
Також у JPMorgan згадали, що Трамп вже призначив ряд людей, які візьмуть участь у формулюванні криптополітики і правозастосуванні. Експерти очікують, що криптовалютна екосистема стане «безпечнішою, прозорішою і продуктивнішою галуззю (з точки зору регулювання)».
Зазначимо, на тлі перемоги Трампа біткоїн продемонстрував значний ріст, на момент написання новини актив торгується на відмітках вище $102 000.
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