Нафта: ринки очікують ясності щодо мит Трампа — Finance.ua
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Нафта: ринки очікують ясності щодо мит Трампа

Енергетика
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Ціни на нафту мало змінилися в четвер, оскільки ринки готувалися до погроз президента США Дональда Трампа ввести мита для Мексики і Канади, двох найбільших постачальників сирої нафти в США, і очікували зустрічі виробників ОПЕК+.
Про це пише Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent знизились на 7 центів, або на 0,1%, до 76,51 долара за барель. Ф’ючерси на американську нафту майже не змінились — на 2 центи, або 0,03%, до 72,64 долара. У середу ф’ючерси на нафту в США опустилися до найнижчої ціни в цьому році.
Трамп все ще планує виконати свою обіцянку ввести мита для Канади і Мексики в суботу, 1 лютого, заявила журналістам прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт.
Номінант Трампа на пост глави Міністерства торгівлі Говард Лутнік заявив в середу, що Канада і Мексика можуть уникнути мит, якщо швидко закриють свої кордони для фентанілу, пообіцявши при цьому уповільнити просування Китаю в області штучного інтелекту.
Що стосується попиту, то минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли на 3,46 млн барелів, що приблизно відповідає прогнозу аналітиків на 3,19 млн барелів, оскільки зимові шторми, що пронеслися країною минулого тижня, вплинули на попит.
За матеріалами:
Економічна Правда
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