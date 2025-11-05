Україна відкриє оборонні представництва у Берліні та Копенгагені до кінця 2025 року
Президент України Володимир Зеленський доручив розширити присутність української зброї на європейських ринках та відкрити оборонні представництва у Берліні (Німеччина) та Копенгагені (Данія).
Про це повідомив радник президента України з питань стратегічних питань Олександр Камишін.
У межах президентської програми спільного виробництва «Build with Ukraine» Україна готується до відкриття перших двох представництв оборонної промисловості в Європі.
Вони запрацюють у Берліні та Копенгагені до кінця цього року.
«Це допоможе нашій оборонці та економіці наростити надходження до бюджету, а значить, і збільшити закупівлю нашої ж зброї для нашого війська», — зазничив радник президента Камишін.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2025 року, Зеленський доручив почати експорт української зброї за кордон уже з листопада 2025.
Міноборони має забезпечити повне виконання завдань з виробництва та постачання FPV-дронів, дронів-перехоплювачів і дронів для дипстрайків.
До кінця року влада має вийти на показник, за якого понад 50% озброєння, задіяного в обороні країни має бути вітчизняного виробництва.
