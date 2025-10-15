0 800 307 555
ІТ-коаліція прискорить закупівлі технологій та посилить цифровізацію оборони України

Казна та Політика
32
У Стокгольмі відбулось 11-те засідання ІТ-коаліції, яка є інструментом цільової підтримки проєктів цифровізації та закупівель технологій для ЗСУ.
Про це повідомляє Міноборони.
Учасники зустрічі домовились про нові шляхи прискорення закупівель технологій для української армії та про додаткове фінансування цифровізації сектору оборони.
Під час засідання представники Міноборони та ЗСУ розповіли партнерам про еволюцію системи зв’язку в армії, інтеграцію бойової системи DELTA та її роль у підтримці процесів ISTAR, а також про переваги цифрових бойових систем у керуванні операціями з безпілотними системами.
«Сьогодні нові військові технології народжуються та проходять перевірку на життєздатність на полі бою в Україні. Для нас вкрай важливо збільшити фінансування цифрових проєктів та максимально прискорити процеси закупівель, аби технології швидше потрапляли до військ. Вдячні країнам-лідерам та Швеції за організацію та активну співпрацю», — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Від моменту створення у вересні 2023 року ІТ-коаліція вже залучила понад 1,2 млрд євро для розвитку технологічної спроможності ЗСУ. Зокрема, завдяки партнерам українські підрозділи нещодавно отримали телекомунікаційні комплекти тактичного рівня, а також засоби супутникового і мобільного зв’язку від Естонії, Швеції, Данії та Фінляндії. Окрему подяку Міноборони висловлює Німеччині за вагомий внесок у розвиток систем радіозв’язку та підтримку цифрових проєктів.
Завдяки підтримці ІТ-коаліції сьогодні Міноборони також активно розгортає «Імпульс» — першу систему тактичного рівня для обліку військових. Вона автоматизує роботу стройових частин, забезпечує точні й впорядковані дані про особовий склад та допомагає командуванню ухвалювати рішення на основі актуальної інформації.
ІТ-коаліція — одна з коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України («формат Рамштайн»).
Вона підтримує ЗСУ та Міноборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Наразі до ІТ-коаліції входять:
  • Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція, Японія та Україна. Лідери коаліції — Естонія та Люксембург.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
