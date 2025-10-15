0 800 307 555
Ринок праці: які тенденції з’явились у 2025 році

Казна та Політика
45
Нині на ринку праці зберігаються тенденції 2022−24-х років. Майже така кількість людей звертається до Служби зайнятості. З початку цього року вже 520 тисяч українців отримали наші послуги.
Про це розказала директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв"ю РБК-Україна.
За статистикою, нині забезпечено зайнятістю 300 тисяч через працевлаштування та інші наші активні програми.
80 тисяч людей пройшли навчання, майже 10 тисяч отримали гранти на створення та розвиток власної справи.
75% всіх, хто звернувся до ДСЗ, отримали реальну підтримку.
Як вона зазначила, що зараз плюс-мінус такий же показник вакансій, як і у попередні роки — на єдиному порталі вакансії понад 240 тисяч пропозицій роботи.
До повномасштабного вторгнення були часи роботодавця, зараз — час працівників.
Якщо раніше бізнес розміщував вакансії і було по 40 відгуків на одну пропозицію, то тепер один-два — і це вважається добре.

Що змінилось

Побільшало звернень від ветеранів і ветеранок та зменшення від внутрішньо переміщених громадян. З початку повномасштабного вторгнення до нас звернулись майже 40 тисяч ветеранів.
  • Із них 10 тисяч уже працевлаштували,
  • ще 10 тисяч — пройшли навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації,
  • понад 2 тисячі — отримали гранти на власну справу.
Реальну допомогу отримали близько 60% ветеранів.
Служба працює над побудовою системи переходу від військової служби до цивільного професійного життя та координацією між фахівцем із супроводу від Мінветеранів та кар’єрним радником Служби зайнятості.
Раніше ми писали, що нині 26% українців у групі 60+ мають стабільну роботу, підробіток чи активно шукають роботу. Про це йдеться в дослідженні, проведеному агенцією Ruban Litvinova Social Impact Advisory за ініціативи Мінсоцполітики.
Велика частина українців яким виповнилося 55 років, хочуть працювати та навчатися, бути частиною життя громади. Для того, щоб підтримати старших людей у цих ініціативах, держава пропонує їм спеціальні програми.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
