Податок на OLX, Prom, Bolt: підтримано урядовий законопроєкт (розміри пільг)

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт, який встановлює правила автоматичного обміну даними про доходи користувачів цифрових платформ.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він передбачає оподаткування доходів громадян, що були отримані від діяльності на інтернет-майданчиках на кшталт OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka та інших.

Пільга

Комітет передбачив загальну пільгу на продажі товарів українцями через платформи у 2000 євро на рік без сплати податків.

Як написав Гетманцев, цей документ є ключовим кроком на шляху гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР.

Законопроєкт Кабінету Міністрів України передбачає імплементацію Модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ (Model Rules for Reporting by Platform Operators) та положень Директиви Ради (ЄС) 2021/514 (DAC 7), яка оновлює механізми адміністративної співпраці у сфері оподаткування в межах Євросоюзу.

«Це означає, що Україна долучається до європейської системи прозорості цифрової економіки, де дані про доходи осіб, отримані через цифрові платформи, автоматично передаються між податковими органами різних держав», — написав він.

Запровадження цього механізму — не лише технічна вимога, а міжнародне зобов’язання України. Воно визначене Меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику та Національною стратегією доходів України.

На практиці це створює умови для взаємного обміну інформацією:

Державна податкова служба України щороку отримуватиме дані від компетентних органів іноземних юрисдикцій — сторін Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DPI Agreement)

водночас ДПС передаватиме партнерам відповідну інформацію про їхніх резидентів.

Що це дає

Прийняття цього урядового законопроєкту наблизить Україну до повноцінної участі у європейській податковій архітектурі, де прозорість, автоматичний обмін і податкова відповідальність — не просто технічні інструменти, а ознаки цивілізованої економіки та довіри між державами.

«Це — єдиний шлях до Європи, до зрілої податкової системи, де прозорість є правилом, а не винятком», — резюмував він.

