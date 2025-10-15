0 800 307 555
Фінляндія приєднається до програми PURL щодо закупівлі зброї для України

Казна та Політика
14
Фінляндія долучається до програми PURL, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн.
Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен перед засіданням міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.
За його словами, цього тижня буде оприлюднено інформацію про новий пакет допомоги для України від Фінляндії.
«Цього тижня ми надаємо новий пакет підтримки Україні, і ми також вирішили приєднатися до Ініціативи PURL, тому що ми бачимо, що вкрай важливо, щоб Україна отримала критично важливу зброю США, і вони сказали, що європейці повинні платити за війну, яка відбувається на нашому континенті, і тому європейці також повинні знайти на це гроші», — сказав Гяккінен.
PURL — Prioritized Ukraine Requirements List — це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.
Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.
За матеріалами:
Діло
