В Мінрозвитку презентували Дашборд оцінювання спроможності громад: що це дасть Сьогодні 13:24

Як повідомили в Мінрозвитку, дашборд уже доступний за посиланням, а оцінювання спроможності наразі здійснюється за 24 критеріями.

Усі розрахунки базуються виключно на верифікованих даних, які надходитимуть від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Наявний перелік критеріїв не є остаточним і поступово розширюватиметься.

Для чого це

Оновлену модель оцінки пропонується застосовувати окремо для сільських, селищних і міських громад.

Зібрані дані будуть постійно оновлюватися, що дозволить відстежувати динаміку: чи вирішує громада свої проблеми і які саме кроки для цього потрібні.

