В Мінрозвитку презентували Дашборд оцінювання спроможності громад: що це дасть
Як повідомили в Мінрозвитку, дашборд уже доступний за посиланням, а оцінювання спроможності наразі здійснюється за 24 критеріями.
Усі розрахунки базуються виключно на верифікованих даних, які надходитимуть від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Наявний перелік критеріїв не є остаточним і поступово розширюватиметься.
Для чого це
Оновлену модель оцінки пропонується застосовувати окремо для сільських, селищних і міських громад.
Зібрані дані будуть постійно оновлюватися, що дозволить відстежувати динаміку: чи вирішує громада свої проблеми і які саме кроки для цього потрібні.
Поділитися новиною
Також за темою
В Мінрозвитку презентували Дашборд оцінювання спроможності громад: що це дасть
Скільки заощадив Україні «транспортний безвіз» — дослідження
146 тисяч військових у тилу несправедливо отримують пільги
Держборг України за місяць зріс на майже $3 млрд: Мінфін назвав причини
ПДВ для ФОПів призведе до втрати суспільного добробуту на рівні 150−180 млрд грн — аналітики
Ірландія виділяє 125 млн євро на підтримку України