Чому золотовалютні резерви України на піку — економіст пояснив
В даний час золотовалютні резерви України знаходяться на історичному максимумі.
Про це повідомив економіст, колишній радник президента Олег Устенко в етері телемарафону.
«Ми взагалі ніколи в нашій новітній економічній історії не мали золотовалютних резервів більше, ніж $35 млрд, а зараз це більше, ніж $40 млрд. Навіть ніколи не думали, що такого плану резерви можуть бути», — зауважив він.
При цьому Устенко деталізував, що ці резерви формуються за рахунок західних союзників, які «надають нам кредитні кошти».
Крім того фахівець зауважив, що в даний час в України є можливість підтримувати курс долара на тому рівні, на якому він є зараз.
Поділитися новиною
Також за темою
Чому золотовалютні резерви України на піку — економіст пояснив
Велика Британія виділила Україні 10 млн фунтів на відновлення енергетики
Новий бюджет України на 2026: скільки витратять на оборону (інфографіка)
В Мінрозвитку презентували Дашборд оцінювання спроможності громад: що це дасть
Скільки заощадив Україні «транспортний безвіз» — дослідження
146 тисяч військових у тилу несправедливо отримують пільги