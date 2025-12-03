0 800 307 555
Чому золотовалютні резерви України на піку — економіст пояснив

Казна та Політика
51
В даний час золотовалютні резерви України знаходяться на історичному максимумі.
Про це повідомив економіст, колишній радник президента Олег Устенко в етері телемарафону.
«Ми взагалі ніколи в нашій новітній економічній історії не мали золотовалютних резервів більше, ніж $35 млрд, а зараз це більше, ніж $40 млрд. Навіть ніколи не думали, що такого плану резерви можуть бути», — зауважив він.
При цьому Устенко деталізував, що ці резерви формуються за рахунок західних союзників, які «надають нам кредитні кошти».
Крім того фахівець зауважив, що в даний час в України є можливість підтримувати курс долара на тому рівні, на якому він є зараз.
За матеріалами:
УНІАН
Гроші
