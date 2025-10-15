Податкові переваги Дія. City: ІТ-компанії сплатили рекордні 22 млрд грн
Дія.City залишається одним із ключових драйверів розвитку ІТ-сектору, але структура податкових надходжень свідчить про потребу у нових стимулах.
Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Що показує статистика Дія. City
Станом на 1 жовтня 2025 року у реєстрі Дія. City зареєстровано 2 721 компанію, з яких 1 046 перейшли на сплату податку на виведений капітал (ПнВК). Частка таких платників продовжує знижуватися: лише за вісім місяців 2025 року вона скоротилася на 9 в.п. — до 38,4%.
За дев’ять місяців цього року резиденти Дія. City сплатили до бюджету 22 млрд грн податків, з яких 11 млрд грн — внески платників ПнВК.
Порівняно з минулим роком надходження зросли на 9,7 млрд грн, зокрема +5,2 млрд грн — від компаній, що працюють на ПнВК.
Як змінилася структура податкових надходжень
- Податок на прибуток — 3,4 млрд грн, зокрема по платниках ПнВК — 1 млрд грн (приріст до 2024 року — +0,7 млрд грн, з них +0,26 млрд грн — по платниках ПнВК).
- ПДВ — 7,3 млрд грн, зокрема по платниках ПнВК — 3,8 млрд грн (приріст до 2024 року — +2,5 млрд грн, з них +1,39 млрд грн — по платниках ПнВК).
- ПДФО та військовий збір — 11,3 млрд грн, зокрема по платниках ПнВК — 6,2 млрд грн (приріст до 2024 року — +6,6 млрд грн, з них +3,6 млрд грн — по платниках ПнВК).
Сума відшкодування ПДВ для резидентів Дія. City також помітно зросла — станом на 1 жовтня вона становить 1,9 млрд грн, із яких 1,6 млрд грн отримали платники ПнВК. Це на 1,6 млрд грн більше, ніж торік, з них +1,59 млрд грн припадає саме на платників ПнВК.
Режим Дія. City потребує подальших стимулів
Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що режим Дія. City залишається ефективним інструментом для розвитку ІТ-сектору. Водночас, динаміка скорочення частки компаній, які переходять на ПнВК, свідчить про потребу вдосконалення податкових стимулів.
«Попри зростання загальних надходжень, частка компаній, які користуються перевагами податку на виведений капітал, зменшується — це сигнал до аналізу причин і адаптації моделі під потреби бізнесу», — наголосив він.
Наступний етап розвитку Дія. City
За словами Гетманцева, Дія. City є фундаментом розвитку українського технологічного бізнесу, адже забезпечує не лише податкові переваги, а й довіру, передбачуваність і конкурентоспроможність України серед інших юрисдикцій.
- Політик підкреслив, що важливо зберегти стабільність умов простору на 25 років, як це передбачено законом.
- Також податкові та контролюючі органи мають розглядати Дія. City як спеціальний режим для ІТ-бізнесу, а не як фактор податкового ризику.
Під час обговорення також порушили питання податкової стабільності, залучення інвестицій, розвитку людського капіталу та створення передбачуваних умов для ІТ-компаній.
«Саме ці напрями мають стати базою для наступного етапу розвитку Дія. City — простору, що поєднує технологічну свободу, прозорі правила і стабільну податкову політику», — підсумував Гетманцев.
