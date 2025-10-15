Податкові переваги Дія. City: ІТ-компанії сплатили рекордні 22 млрд грн Сьогодні 13:26 — Казна та Політика

Дія.City залишається одним із ключових драйверів розвитку ІТ-сектору, але структура податкових надходжень свідчить про потребу у нових стимулах.

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Що показує статистика Дія. City

Станом на 1 жовтня 2025 року у реєстрі Дія. City зареєстровано 2 721 компанію, з яких 1 046 перейшли на сплату податку на виведений капітал (ПнВК). Частка таких платників продовжує знижуватися: лише за вісім місяців 2025 року вона скоротилася на 9 в.п. — до 38,4%.

За дев’ять місяців цього року резиденти Дія. City сплатили до бюджету 22 млрд грн податків, з яких 11 млрд грн — внески платників ПнВК.

Порівняно з минулим роком надходження зросли на 9,7 млрд грн, зокрема +5,2 млрд грн — від компаній, що працюють на ПнВК.

Як змінилася структура податкових надходжень

Податок на прибуток — 3,4 млрд грн, зокрема по платниках ПнВК — 1 млрд грн (приріст до 2024 року — +0,7 млрд грн, з них +0,26 млрд грн — по платниках ПнВК).

ПДВ — 7,3 млрд грн, зокрема по платниках ПнВК — 3,8 млрд грн (приріст до 2024 року — +2,5 млрд грн, з них +1,39 млрд грн — по платниках ПнВК).

ПДФО та військовий збір — 11,3 млрд грн, зокрема по платниках ПнВК — 6,2 млрд грн (приріст до 2024 року — +6,6 млрд грн, з них +3,6 млрд грн — по платниках ПнВК).

Сума відшкодування ПДВ для резидентів Дія. City також помітно зросла — станом на 1 жовтня вона становить 1,9 млрд грн, із яких 1,6 млрд грн отримали платники ПнВК. Це на 1,6 млрд грн більше, ніж торік, з них +1,59 млрд грн припадає саме на платників ПнВК.

Режим Дія. City потребує подальших стимулів

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що режим Дія. City залишається ефективним інструментом для розвитку ІТ-сектору. Водночас, динаміка скорочення частки компаній, які переходять на ПнВК, свідчить про потребу вдосконалення податкових стимулів.

«Попри зростання загальних надходжень, частка компаній, які користуються перевагами податку на виведений капітал, зменшується — це сигнал до аналізу причин і адаптації моделі під потреби бізнесу», — наголосив він.

Наступний етап розвитку Дія. City

За словами Гетманцева, Дія. City є фундаментом розвитку українського технологічного бізнесу, адже забезпечує не лише податкові переваги, а й довіру, передбачуваність і конкурентоспроможність України серед інших юрисдикцій.

Політик підкреслив, що важливо зберегти стабільність умов простору на 25 років, як це передбачено законом.

Також податкові та контролюючі органи мають розглядати Дія. City як спеціальний режим для ІТ-бізнесу, а не як фактор податкового ризику.

Під час обговорення також порушили питання податкової стабільності, залучення інвестицій, розвитку людського капіталу та створення передбачуваних умов для ІТ-компаній.

«Саме ці напрями мають стати базою для наступного етапу розвитку Дія. City — простору, що поєднує технологічну свободу, прозорі правила і стабільну податкову політику», — підсумував Гетманцев.

