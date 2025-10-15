0 800 307 555
Чому затримуються виплати «Національного кешбеку»

Казна та Політика
88
Як інформує Мінекономіки, що виплата Національного кешбеку за серпень перебуває в активній стадії обробки.
Обсяг виплат за серпень є рекордним, тому процес потребує більше часу, ніж зазвичай.
Усі учасники програми отримають кошти у повному обсязі після завершення технічних процедур.
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з партнерами вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого зарахування коштів учасникам програми.
Як працює програма

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші.
Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі. Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку Дія. Для цього в розділі Сервіси необхідно вибрати Національний кешбек.
За матеріалами:
Finance.ua
