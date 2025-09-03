«Національний кешбек»: скільки коштів українці отримали у липні Сьогодні 14:00 — Фінтех і Картки

«Національний кешбек»: скільки коштів українці отримали у липні

У межах програми «Національний кешбек» українці у липні придбали товарів місцевого виробництва на 5,07 млрд грн — це найбільша сума за місяць від старту програми.

За ці покупки держава виплатила 507 млн грн кешбеку 3,6 мільйона учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували свої картки для виплат у застосунку Дія.

Про це пише Мінекономіки

Читайте також Українці отримали найбільшу суму кешбеку від старту програми

«У липні українці придбали товарів, зареєстрованих у програмі, на рекордні 5,07 мільярда гривень. Це понад 66% від загальної суми, яку вони витратили у вересні-грудні минулого року. Ми бачимо, як завдяки програмі поступово змінюється споживча поведінка громадян на користь українського, зокрема зростає попит на товари з кешбеком. Водночас програма підтримує легальний бізнес: вона працює виключно в безготівковій формі, що сприяє детінізації економіки. Такий підхід гарантує, що державна підтримка спрямовується в легальний сектор економіки — туди, де сплачуються податки й створюються нові робочі місця», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Програма «Національний кешбек» стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року.

З моменту запуску програми держава підтримала продаж українських товарів на суму близько 40 млрд грн, з яких 32,4 млрд грн — від початку 2025 року. Відповідно, учасники програми вже отримали близько 4 млрд грн Національного кешбеку.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Як працює програма?

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші.

Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі. Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку Дія. Для цього в розділі Сервіси необхідно вибрати Національний кешбек.

До програми може долучитися будь-який виробник споживчих товарів, окрім підакцизних. Основна вимога — виробничі потужності мають бути розташовані на території України, а товар повинен мати унікальний штрихкод.

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.

Довідка Finance.ua:

monobank запропонував компаніям повертати 1% від сумивсіх виплат співробітникам, включно із зарплатами, лікарняними та стипендіями. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.