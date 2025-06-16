1% кешбек від суми заробітної плати: що придумали в monobank — Finance.ua

1% кешбек від суми заробітної плати: що придумали в monobank Сьогодні 15:20 — Особисті фінанси

1% кешбек від суми заробітної плати: що придумали в monobank

повертати 1% від суми всіх виплат співробітникам, включно із зарплатами, лікарняними та стипендіями. monobank запропонував компаніямвсіх виплат співробітникам, включно із зарплатами, лікарняними та стипендіями.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Ми платимо 1% кешбек підприємству від суми заробітної плати, що вони виплатили на наші картки своїм співробітникам. Такого не робив ніхто, ніколи й ніде. Увага розпорядникам бюджетних коштів всіх рівнів! Зекономте державі гроші — не виплачуйте зарплати по-старому. Написав Гороховський

Він також зазначив, що нині сервісом вже користуються 530 компаній, а кількість працівників, які отримують виплати через monobank, досягла 94 тисяч.

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Раніше НБУ та Гороховський запропонували вирішення проблеми кредитів для військових.

Співзасновник monobank Олег Гороховський запропонував простий механізм підтримки: банки, які обслуговують виплати військовим, можуть надати їм кредитні ліміти у межах середньої зарплати за останні три місяці. Для цього не потрібні зміни в закон — достатньо підписати меморандум між банками під наглядом НБУ.

Довідка Finance.ua:

Засновник і власник групи ТАС Сергій Тігіпко продовжує вкладати кошти у monobank — віртуальний банк на базі Універсал Банку, що входить до складу його бізнес-групи. За словами бізнесмена, проєкт зростає швидкими темпами, тому потребує регулярної фінансової підтримки.

Нагадаємо, у 2022 році співзасновник monobank Олег Гороховський заявляв, що продаж monobank за $1 млрд консорціуму інвесторів міг би вивести банк на IPO та збільшити його вартість до $3 млрд.

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