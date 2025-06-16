1% кешбек від суми заробітної плати: що придумали в monobank — Finance.ua

1% кешбек від суми заробітної плати: що придумали в monobank
monobank запропонував компаніям повертати 1% від суми всіх виплат співробітникам, включно із зарплатами, лікарняними та стипендіями.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Ми платимо 1% кешбек підприємству від суми заробітної плати, що вони виплатили на наші картки своїм співробітникам. Такого не робив ніхто, ніколи й ніде. Увага розпорядникам бюджетних коштів всіх рівнів! Зекономте державі гроші — не виплачуйте зарплати по-старому.
Написав Гороховський
Він також зазначив, що нині сервісом вже користуються 530 компаній, а кількість працівників, які отримують виплати через monobank, досягла 94 тисяч.
Раніше НБУ та Гороховський запропонували вирішення проблеми кредитів для військових.
Співзасновник monobank Олег Гороховський запропонував простий механізм підтримки: банки, які обслуговують виплати військовим, можуть надати їм кредитні ліміти у межах середньої зарплати за останні три місяці. Для цього не потрібні зміни в закон — достатньо підписати меморандум між банками під наглядом НБУ.
Довідка Finance.ua:
- Засновник і власник групи ТАС Сергій Тігіпко продовжує вкладати кошти у monobank — віртуальний банк на базі Універсал Банку, що входить до складу його бізнес-групи. За словами бізнесмена, проєкт зростає швидкими темпами, тому потребує регулярної фінансової підтримки.
- Нагадаємо, у 2022 році співзасновник monobank Олег Гороховський заявляв, що продаж monobank за $1 млрд консорціуму інвесторів міг би вивести банк на IPO та збільшити його вартість до $3 млрд.
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