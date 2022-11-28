Вартість monobank могла зрости втричі – Гороховський про продаж банку за $1 млрд — Finance.ua

Вартість monobank могла зрости втричі – Гороховський про продаж банку за $1 млрд Сьогодні 12:02 — Фондовий ринок

Вартість monobank могла зрости втричі – Гороховський про продаж банку за $1 млрд, Фото: НВ

Продаж monobank за $1 млрд консорціуму інвесторів міг би вивести банк на IPO та збільшити його вартість до $3 млрд. Проте деякі акціонери monobank відмовилися від угоди.

Про це розповів співзасновник monobank Олег Гороховський в інтерв’ю «НВ. Бізнес».

За його словами, співвласники банку не досягли домовленості щодо продажу. Про це стало відомо ще у серпні 2021-го.

«У нас деякі партнери не хотіли продавати. У нас так влаштована корпоративна угода, що ми не можемо продати без того, щоб усі були згодні з цією угодою. У нас була пропозиція за мільярд доларів від консорціуму інвесторів, там були дуже знакові інвестори», — каже Гороховський.

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Серед потенційних покупців були інвестиційні компанії Goldman Sachs, Mubadala, Dragon Capital, а також холдинг LetterOne.

При цьому Гороховський високо оцінив цю пропозицію. За його словами, $1 млрд — це хороша ціна за будь-який український бізнес.

«З таким сильним партнером, як тоді здавалося, він відразу став би коштувати три (мільярди доларів), тому що ми одразу почали б готуватися до IPO, це був би для компанії дуже крутий еволюційний крок — зростання», — розповів співзасновник monobank.

Довідка Finance.ua:

раніше monobank повідомив, де можна зняти готівку з його карток. В умовах відключення світла не працюють багато терміналів для прийому карт у торгових точках;

власник Universal Bank Сергій Тігіпко, на ліцензії якого працює monobank, заявив, що команда українського необанку запустить стартап у Польщі.

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