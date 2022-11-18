monobank планує запустити стартап у Польщі — Finance.ua

monobank планує запустити стартап у Польщі
Власник Universal Bank Сергій Тігіпко, на ліцензії якого працює monobank, заявив, що команда українського необанку запустить стартап у Польщі.
Про це 17 листопада на Київському міжнародному економічному форумі повідомив власник компанії Сергій Тігіпко, передає Дело.
«Ми зараз починаємо створювати такий проєкт як monobank в Польщі. Оце вже унікальний продукт», — сказав бізнесмен.
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Більше подробиць ні він, ні інші співзасновники monobank не повідомили.
Під час виступу Тігіпко також зазначив, що бізнес, який зараз в Україні пройде кризовий період, на фініші буде мати безцінний досвід. Це стане основою як для завоювання міжнародних ринків базової продукції, так і для створення унікальних продуктів, які будуть затребувані у світі.
«Хто зможе вижити зараз, хто збереже свої виробництва — стане „золотим фондом“ країни. Тому що мало в яких країнах буде такий потенціал. Ми вже будемо биті (після завершення війни та економічної кризи. — Ред.). З цим потенціалом ми будемо успішними і в простих речах, і в унікальних», — зазначив бізнесмен.
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