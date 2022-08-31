monobank дозволив клієнтам купувати валютні ОВДП — Finance.ua
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monobank дозволив клієнтам купувати валютні ОВДП

Фондовий ринок
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monobank дозволив клієнтам купувати валютні ОВДП
monobank дозволив клієнтам купувати валютні ОВДП
Український необанк monobank додав у свій мобільний додаток у розділі інвестицій перші валютні ОВДП.
Згідно з інформацією у додатку, клієнти зможуть придбати за валюту доларові облігації з погашенням 27 квітня 2023 року та облігації в євро з погашенням 1 грудня цього року з дохідністю відповідно 3,71% та 2,41% річних.
Останнє дорозміщення цих доларових облігацій Мінфіном відбулося 30 серпня за ставкою 4% річних, а облігацій до євро — 24 травня за ставкою 2,5% річних.
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Загалом до продажу у додатку доступно 9195 доларових паперів і 5491 паперів у євро, номінал яких становить по $1000 та 1000 євро відповідно.
Про те, що у додатку monobank з’явиться можливість купити військові облігації, стало відомо ще у квітні цього року. Виплати за облігаціями на 100% гарантовано Міністерством фінансів України.

Довідка Finance.ua:

  • monobank з 1 вересня 2022 підвищує комісію за зняття власних коштів в банкоматних мережах;
  • також банк створив функцію відповіді коментарем на платіж. Відповідь з’являтиметься у виписці відправника;
  • monobank отримав першу місце у номінації «Народний банк» на FinAwards-2022. Також лідером номінації «Найкраща преміальна картка» стала платинова картка від monobank | Універсал Банк.

Куди інвестувати під час війни

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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