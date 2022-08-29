FinAwards 2022: визначили трійку народних банків в Україні — Finance.ua

FinAwards 2022: визначили трійку народних банків в Україні Вчора 12:05 — Фондовий ринок

Сергій Віндерських, співзасновник компанії Treeum

У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards. Прикметно, що попри війну, повномасштабну фазу якої росія розв’язала 24 лютого, церемонія відбувалася в офлайні.

"Цьогоріч рішення відзначити найкращих банкірів нам, як організаторам, далося важко. Якийсь час ми навіть думали, що це не на часі. Але потім побачили, ціною яких величезних зусиль усі ви, хто тут зібралися, утримували свої компанії на плаву.

За це півріччя ви стали справжніми бійцями економічного фронту: зберігали робочі місця та підтримували співробітників, допомагали українцям, які через війну втратили платоспроможність, придумували програми рефінансування, скасовували відсотки за кредитами, штрафи.

Усі ці рішення далися ціною дуже великих зусиль. І попри війну, скруту, ви почали працювати ще активніше, ніж будь-коли, зокрема, створювали нові програмні продукти. І це варте того, щоб відзначити«, — зазначив у своєму вітальному слові Сергій Віндерських, співзасновник компанії Treeum, яка є видавцем сайтів Finance.ua та «Мінфін».

Премія має нематеріальний характер. Її мета — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

Народний банк: трійка лідерів

Третє місце у номінації «Народний банк» посів sportbank. «Срібло» цього забігу дісталося А-Банку, а от «золото» вже п’ятий рік поспіль забрав monobank , який працює на ліцензії Універсал Банку.

«Це вже наша п’ята нагорода як народного банку — з моменту, як тільки редакції Finance.ua та „Мінфіну“ почали проводити цю премію. Ми дуже трепетно слідкуємо за тим, як обслуговуємо своїх клієнтів. Наприклад, у нас немає ботів, тільки живі співробітники. Ми ретельно відпрацьовуємо всі соцмережі, сайти. Наша команда буквально цілодобово слідкує за своїми напрямками, продуктами. Усі дописи під ретельним контролем. Вважаю, що нагорода дуже заслужена», — прокоментувала Finance.ua заступниця голови правління АТ « Універсал Банк » Юлія Акуленко.

Заступниця голови правління АТ «Універсал Банк» Юлія Акуленко

Як monobank | Універсал Банк вистояв у війну

За словами Юлії Акуленко, війна внесла корективи в поведінку вкладників.

"Будь-який банк одразу переживає, як поведуть себе вкладники. У нас є стратегічний дашборд, де ми одразу дивимося в онлайні, як клієнти себе поводять. Уся увага, звісно, була прикута до депозитів, а також до преміальних клієнтів. Закінчився для багатьох сервіс, пов’язаний із перельотами.

У нас уже був досвід 2014 року (саме тоді росія розв’язала гібридну війну проти України, анексувавши Крим і частину Донецької і Луганської областей. — Ред.), акціонери, керівники зробили правильні кроки, які дозволили нам вистояти. Зараз ситуація стабілізувалася, покращилася, ми з оптимізмом дивимося у майбутнє", — розповіла вона.

Утім, з огляду, що кількість депозитів у банківській системі зростає навіть під час повномасштабної війни, можна констатувати, що люди довіряють банкам.

«Клієнти теж дуже уважно слідкують за банками, тримають, як правило, свої заощадження в кількох банках, це дозволяє їм бути в курсі всіх подій. Якщо банк правильно себе рекомендує у тяжкі часи, робить правильні кроки, допомагає своїм клієнтам, то клієнти в міру можливостей платитимуть тим самим», — пояснила Юлія Акуленко.

Довідка Finance.ua:

у 2021 році звання «Народного банку» отримав також monobank | Universal bank. За ним у п’ятірці лідерів розташувалися А-Банк, sportbank, Банк Восток, Альфа-Банк;

monobank — це український інтернет-банкінг, який для роботи використовує ліцензію Універсал Банку, що входить до групи ТАС. Станом на серпень 2022 р. банк має 6,2 млн клієнтів;

створили monobank у 2017 році, а вже наступного року він здобув головну нагороду в категорії «Необанк року» премії FinAwards-2018. 2020-го monobank також отримав звання народного банку.

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