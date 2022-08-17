monobank підвищить тарифи за зняття коштів у банкоматах — Finance.ua

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monobank підвищить тарифи за зняття коштів у банкоматах

Фінтех і Картки
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monobank підвищить тарифи за зняття коштів у банкоматах
monobank підвищить тарифи за зняття коштів у банкоматах
Мобільний банк monobank з 1 вересня 2022 підвищує комісію за зняття власних коштів в банкоматних мережах.
Про це написав один зі співзасновників monobank Олег Гороховський в телеграм-каналі.

У чому причини

З 1 вересня платіжні системи під тиском банків — власників великих банкоматних мереж більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах.
«У цих умовах тариф, що раніше діяв за зняття готівки, не буде покривати наших витрат, і ми, на жаль, змушені з 1 вереня підняти тариф за зняття власних коштів з наших карток з 0,5% до 0,9%», — повідомляє Гороховський.
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Він додав, що тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін.
«Незважаючи на це, новий тариф, як і раніше, буде одним із найвигідніших у країні», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • в оновленні банківського застосунку monobank з’явилася можливість аналізувати вашу загальну фінансову активність. Цей розділ допоможе користувачам контролювати персональний бюджет в межах чотирьох категорій;
  • monobank з 1 серпня скасував пільгові тарифи для кредитних продуктів через підвищення облікової ставки.

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За матеріалами:
Finance.ua
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