monobank скасовує пільгові тарифи на кредити — Finance.ua

monobank скасовує пільгові тарифи на кредити Вчора 13:01 — Кредит&Депозит

monobank скасовує пільгові тарифи на кредити

monobank з 1 серпня скасовує пільгові тарифи для кредитних продуктів через підвищення облікової ставки.

Про це банк повідомив своїх клієнтів.

«НБУ підвищив облікову ставку, тому ми змушені скасувати пільгові тарифи для кредитних продуктів. З 1 серпня тарифи кредитних продуктів буде переведено на стандартні умови», — сказано в повідомленні.

Які будуть тарифи з 1 серпня:

3.1% на місяць за карткою;

1,9% на місяць за Розстрочкою та Кредитом готівкою. На кредити, відкриті до 1 серпня, пільговий тариф збережеться до кінця дії договору;

умови щодо пільгового періоду залишаються без змiн.

Крім того, банк повідомив, що скасував обмеження на зняття готівки та перекази у рахунок кредитних коштів.

«З 1 липня ви знову можете знімати готівку та переказувати гроші на iншi картки в рахунок кредитних коштів, це обмеження знято», — повідомили в monobank.

Довідка Finance.ua:

з 23 червня для всіх ФОП, які користуються monobank, буде доступна нова картка для витрат на відрядження;

monobank запустив перекази в іноземній валюті — у доларі та євро — між рахунками фізосіб. Послуга буде доступна лише родичам.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.