monobank скасовує пільгові тарифи на кредити — Finance.ua

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monobank скасовує пільгові тарифи на кредити

Кредит&Депозит
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monobank скасовує пільгові тарифи на кредити
monobank скасовує пільгові тарифи на кредити
monobank з 1 серпня скасовує пільгові тарифи для кредитних продуктів через підвищення облікової ставки.
Про це банк повідомив своїх клієнтів.
«НБУ підвищив облікову ставку, тому ми змушені скасувати пільгові тарифи для кредитних продуктів. З 1 серпня тарифи кредитних продуктів буде переведено на стандартні умови», — сказано в повідомленні.
Які будуть тарифи з 1 серпня:
  • 3.1% на місяць за карткою;
  • 1,9% на місяць за Розстрочкою та Кредитом готівкою. На кредити, відкриті до 1 серпня, пільговий тариф збережеться до кінця дії договору;
  • умови щодо пільгового періоду залишаються без змiн.
Крім того, банк повідомив, що скасував обмеження на зняття готівки та перекази у рахунок кредитних коштів.
«З 1 липня ви знову можете знімати готівку та переказувати гроші на iншi картки в рахунок кредитних коштів, це обмеження знято», — повідомили в monobank.
monobank скасовує пільгові тарифи на кредити

Довідка Finance.ua:

  • з 23 червня для всіх ФОП, які користуються monobank, буде доступна нова картка для витрат на відрядження;
  • monobank запустив перекази в іноземній валюті — у доларі та євро — між рахунками фізосіб. Послуга буде доступна лише родичам.

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За матеріалами:
Finance.ua
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