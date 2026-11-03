Ви виїхали за кордон, купили місцеву SIM-картку і перестали користуватися українською. Але старий номер міг залишитися ключем до вашого банку. Саме через нього шахраї можуть спробувати оформити кредит на ваше ім’я.

Як працює схема і що робити, якщо борг уже з’явився, розповідає Finance.ua.

Як номер без власника стає ключем до чужих грошей

Для багатьох українців мобільний номер перестав бути просто номером. Через нього приходять коди з банку, до нього прив’язані пошта, месенджери та державні сервіси.

«Проблема в тому, що номер може зникнути з вашого життя, але залишитися ключем до ваших банківських рахунків та інших цифрових сервісів», — пояснює нам CEO адвокатського об’єднання «Axios Partners» Денис Нагорнюк.

За його словами, люди змінюють номери так само легко, як смартфони. Переїхали, купили місцеву SIM-картку, перестали поповнювати українську, а за кілька місяців забули про неї. Якщо оператор вимкне неактивний номер і згодом віддасть іншому абоненту, новий власник зможе отримувати повідомлення, які стосуються попереднього.

Керуюча партнерка АБ «Щеннікова та партнери» Ганна Щеннікова пояснює, що час тут працює проти власника.

«Якщо людина перестала користуватися номером, це не означає, що він назавжди залишиться за нею», — наголошує вона.

Що саме може зробити шахрай з чужим номером

Нагорнюк описує ситуацію так: українець кілька років живе за кордоном і не користується старою SIM-карткою. Проте цей номер досі записаний у банку як фінансовий, прив’язаний до пошти або потрібен для відновлення паролів. Після повторного виділення номера шахрай може спробувати відновити доступ до банківського акаунта.

Якщо перевірки вдасться пройти, наступними цілями стають інші сервіси і онлайн-кредит на ім’я потерпілого.

Водночас юристи застерігають від паніки. Щеннікова зазначає, що сам факт отримання номера ще не дає автоматичного доступу до банківських рахунків або «Дії». Усе залежить від додаткових механізмів захисту.

Сторонній контроль над номером сам по собі не відкриває доступ до державних електронних сервісів і банківських рахунків. Але якщо номер лишається прив’язаним до банківського застосунку, пошти чи інших акаунтів, наслідки можуть бути серйозними — і правові, і майнові.

SIM-swap: коли номер забирають у живого власника

Є й інший сценарій. Нагорнюк називає його SIM-swap: зловмисник незаконно перевипускає SIM-картку або іншим способом перехоплює номер, який досі належить потерпілому.

Адвокат Геннадій Капралов уточнює: «В обох випадках шахраї розраховують на одноразові коди з SMS».

Варто звертати увагу й на SIM-swap

Перехоплення номера, на його думку, створює для шахраїв нову можливість отримання доступу до банківських сервісів та проведення процедур відновлення доступу до облікових записів.

Утім, юристи радять не панікувати через раптове зникнення мережі. За словами Капралова, сама по собі втрата зв’язку не доводить, що номер вкрали. Але якщо технічний збій не підтверджується, звернутися до оператора і банків потрібно того ж дня. Також варто переглянути історію операцій та активні сеанси входу.

Перші години: що робити, якщо номер уже втрачено

Капралов назвав покрокову схему дій.

Спершу треба зателефонувати оператору. Потрібно повідомити про незаконне заволодіння номером і вимагати його заблокувати. Також варто попросити перевірити, чи не було перевипуску SIM-картки або активації eSIM.

Одночасно слід звернутися до всіх банків, до яких прив’язаний номер. Адвокат радить вимагати блокування карток і дистанційного доступу, а також подати письмову заяву про можливі несанкціоновані операції. Підтвердження з датою й часом подання треба зберегти.

Далі, за словами Капралова, потрібно змінити фінансовий номер у кожному банку. Зробити це можна у відділенні або через відеоідентифікацію, якщо банк таку пропонує. У банку варто перевірити список пристроїв, активні сеанси та платіжні інструменти, зокрема Apple Pay і Google Pay.

Є й заборона. Поки номер не повернули, не можна користуватися функцією «Забули пароль» у банківському застосунку чи на сайті банку. Код відновлення прийде тому, хто має цей номер.

Як нагадує адвокат, закон на боці клієнта. «Згідно з Законом „Про платіжні послуги“, банк має негайно повернути гроші за операцію, на яку власник не давав згоди, і сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення», — каже Капралов.

«Дія», BankID і електронний підпис: що перевірити

Якщо є підстави вважати, що шахрай міг дістатися до «Дії», Капралов радить переглянути список підключених пристроїв і видалити невідомі через інший, перевірений пристрій. Потім потрібно завершити активні сеанси і написати в офіційну службу підтримки застосунку.

Особливої уваги потребує «Дія.Підпис». У разі підозри його слід негайно деактивувати у відповідному розділі застосунку.

З BankID НБУ інша логіка. Це система, яка передає дані від банку до сервісу, що перевіряє особу. Тому, за словами Капралова, використання BankID або отримання SMS-коду ще не означає злому «Дії».

Використання BankID або отримання SMS-коду ще не означає злому «Дії»

Обставини кожного випадку встановлюють окремо. Якщо є підозра на злам банківського акаунта, потрібно змінити пароль, перевірити історію операцій і письмово попросити банк з’ясувати, чи не підтверджували ідентифікацію без вашої згоди.

Кредит на ваше ім’я: що писати кредитору

Нагорнюк радить діяти одразу в кількох напрямках. «Тут головне не панікувати і не відкладати дії», — каже він.

Спершу треба захистити номер і рахунки. Потім письмово оскаржити Потім письмово оскаржити кредит у банку чи фінансовій компанії, яка його видала. У зверненні слід написати, що ви кредит не оформлювали, і попросити провести перевірку.

Нагорнюк радить також вимагати інформацію про те, як ідентифікували позичальника, коли оформили договір і які контактні дані використали.

Він додає, що претензію варто подати в день виявлення кредиту, обравши спосіб, який підтверджує дату отримання. У ній, за його словами, потрібно:

заявити, що договір ви не укладали і гроші не отримували;

вимагати завірені копії договору, заявки на кредит і документи, за якими ідентифікували особу;

запитати, на який номер надсилали одноразовий код, коли саме, з якої IP-адреси і з якого пристрою;

просити призупинити нарахування відсотків і штрафів, не передавати борг колекторам і не повідомляти про прострочення бюро кредитних історій до завершення перевірки;

встановити строк для письмової відповіді.

«Реквізити отримувача грошей можуть бути банківською таємницею. Якщо кредитор їх не розкриє, треба добиватися цього через слідчого або суд», — сказав Капралов.

Адвокат застерігає від однієї типової помилки.

«У листуванні та телефонних розмовах не визнавайте борг, не здійснюйте часткових платежів і не погоджуйте реструктуризацію», — наголошує він.

За словами юриста, згідно зі статтею 264 Цивільного кодексу такі дії можуть вважати визнанням боргу, і строк позовної давності почне відлік заново.

Коли потрібна заява в поліцію

За словами Капралова, оформлення кредиту на іншу особу з її даними містить ознаки шахрайства за статтею 190 Кримінального кодексу. Залежно від обставин можуть застосувати й статті 200 та 361. Остаточно кваліфікацію визначає слідство.

Заяву можна подати трьома способами:

через електронну форму на ticket.cyberpolice.gov.ua;

на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170;

за номером 102 або в територіальний підрозділ Національної поліції.

Нагорнюк підкреслює, що для цього не потрібно їхати в Україну (за умови, що особа перебуває за кордоном) чи йти у відділення. Достатньо скористатися онлайн-формою Кіберполіції. До заяви варто додати повідомлення про кредит, листування з банком, відомості про втрату номера та інші докази.

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Звернутися можна і письмово: до Департаменту кіберполіції Національної поліції України за адресою вул. Бориспільська, 19, Київ, 02099, або на пошту callcenter@cyberpolice.gov.ua

Капралов нагадує, що слідчий має внести відомості до ЄРДР не пізніше ніж за 24 години після заяви. Заявник вправі вимагати витяг із номером провадження. Якщо цього не зробили, бездіяльність можна оскаржити до слідчого судді протягом десяти днів. Витяг з ЄРДР, за словами адвоката, варто одразу надати кредитору, бюро кредитних історій і банку.

Коли потрібно перевіряти кредитну історію

Нагорнюк радить перевірити кредитну історію і з’ясувати, чи немає інших невідомих кредитів або запитів на її перегляд. За його словами, у «Дії» є сповіщення про перевірку та зміну кредитної історії. Вони допоможуть швидше помітити підозрілу активність, але інших заходів захисту не замінять.

Адвокат радить особливу увагу приділити кредитній історії

Щеннікова радить розглянути статус «Стоп-кредит» у бюро кредитних історій, якщо така послуга доступна. Найбільшим в Україні вона називає Українське бюро кредитних історій (УБКІ), де доступна така функція.

Якщо кредитор не реагує, Капралов радить писати скаргу до НБУ, якщо кредит видав банк або небанківська фінансова установа під наглядом регулятора. Національний банк може перевірити, як установа ідентифікувала клієнта. Але цивільно-правові спори він не розв’язує, це робить суд. До скарги потрібно додати претензію, відповідь кредитора і витяг з ЄРДР.

Окремо адвокат радить подати до бюро кредитних історій заяву про перевірку та виправлення даних. За його словами, бюро має звернутися до кредитора. Якщо недостовірність підтвердиться, запис виправлять або вилучать.

Чи треба платити за кредит, якого ви не брали

Нагорнюк каже, що це одне із найважливіших юридичних питань. Сам запис про кредит у реєстрі не доводить, що людина взяла на себе зобов’язання. Проте, як він зазначає, не варто розраховувати, що кредит автоматично анулюють лише після заяви до поліції.

Потрібно встановити обставини оформлення, перевірити ідентифікацію клієнта, зібрати докази і офіційно оскаржити вимоги. Якщо фінансова установа не відступає, варто залучити адвоката.

У суді позивач може просити визнати договір недійсним на підставі статей 203 і 215 Цивільного кодексу.

«Також можна вимагати визнати його неукладеним, якщо людина взагалі не виявляла волі. Ще один варіант — визнати, що в кредитора немає права вимоги, і зобов’язати його прибрати запис про борг з кредитної історії», — додає юрист Капралов.

Довести, що договір підписала належно ідентифікована особа і що гроші отримала саме вона, за його словами, зазвичай має кредитор. Але і позивачеві треба підготуватися. Адвокат радить просити суд витребувати докази в кредитора, банку-отримувача та оператора.

Строк позовної давності, як нагадує Капралов, становить три роки.

«Не слід зволікати з поданням позову: пропуск строку є підставою для відмови в позові, якщо про це заявить інша сторона», — попереджає він. Адвокат також радить оцінити, чи можна вимагати відшкодування від оператора, якщо номер перевипустили з порушенням процедури ідентифікації.

Які докази зберігати

Капралов радить зберігати все:

повідомлення від оператора, банку та кредитора;

скриншоти підозрілих сповіщень і виписки з рахунків;

копії заяв і підтвердження часу їхнього подання;

дані оператора про дати блокування, перевипуску SIM чи eSIM і передавання номера іншій людині;

витяг з ЄРДР.

Якщо номер втратили за кордоном, адвокат радить зберегти й документи про місце перебування. Проте він застерігає, що самі вони не завжди доводять, хто користувався телефоном чи проходив електронну ідентифікацію.

Як не потрапити в пастку зі старим номером

«Моя рекомендація проста: не відмовляйтеся від номера, доки не відв’яжете його від усіх важливих сервісів», — каже Нагорнюк.

Щеннікова радить почати з перевірки: згадати всі номери, якими користувалися раніше. Особливо ті, що були прив’язані до банківських карток , «Дії», пошти або соціальних мереж. Фінансовий номер потрібно змінити в усіх банках, навіть у тих, послугами яких давно не користуєтеся. Там, де можливо, юристка радить увімкнути двофакторну автентифікацію через застосунок, а не лише через SMS.

Як не потрапити в пастку зі старим номером

Це можуть бути:

банківські рахунки, картки та кредитні ліміти;

електронна пошта;

BankID і «Дія»;

месенджери;

облікові записи Apple ID та Google;

маркетплейси й інші сервіси, через які можна відновити доступ до важливих акаунтів.

«Номер потрібно змінити в кожному сервісі окремо й отримати підтвердження: повідомлення, лист або новий номер в особистому кабінеті. Лише після цього можна припиняти користуватися старим», — додає Щеннікова.

Також важливо пройти ідентифікацію в оператора й дізнатися про додатковий захист від перевипуску SIM чи eSIM. Прив’язка номера до паспортних даних або перехід на контракт ускладнює перевипуск для сторонніх.

Окрім того, варто уточнити в оператора, чи можна прив’язати номер до договору з ідентифікацією абонента і вимкнути дистанційний перевипуск SIM-картки. Тим, хто довго живе за кордоном, Капралов радить час від часу перевіряти, чи діє українська SIM-картка. Єдиного строку неактивності для всіх операторів немає, тож умови треба уточнювати в самого оператора.