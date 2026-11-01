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Де в Україні найчастіше купують житло в кредит

Кредит&Депозит
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У серпні на первинному ринку нерухомості банки надали 393 кредити на суму 839 млн грн
У серпні на первинному ринку нерухомості банки надали 393 кредити на суму 839 млн грн
У серпні українські банки видали 722 іпотечні кредити на загальну суму 1,5 млрд грн. Найбільше позик припало на Київську область, а середньозважена ефективна ставка становила 7,7% річних на первинному ринку та 10% на вторинному.
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування. Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 11 банків.

Скільки іпотечних кредитів видали банки

У серпні на первинному ринку нерухомості банки надали 393 кредити на суму 839 млн грн. Із них 156 кредитів на 310 млн грн видали під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.
На вторинному ринку нерухомості видали 329 іпотечних кредитів на загальну суму 702 млн грн.
Де в Україні найчастіше купують житло в кредит
Середньозважена ефективна ставка становила 7,7% річних на первинному ринку та 10,0% - на вторинному.
Якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів становить лише 11%.

У яких регіонах видали найбільше іпотек

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:
  • у Київській області (264 договори на загальну суму 589 млн грн, або 38% від загального обсягу);
  • у місті Києві (84 договори на 204 млн грн);
  • у Львівській області (61 договір на 141 млн грн);
  • в Івано-Франківській області (35 договорів на 67 млн грн);
  • у Рівненській області (25 договорів на 56 млн грн).
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в третьому кварталі 2026 року частка українців, які планують придбати житло за державною іпотечною програмою «єОселя», зросла до 47%. Водночас умовами програми задоволені лише половина опитаних. Серед головних перешкод для купівлі нерухомості залишаються війна, високі ціни та нестабільні доходи.
Також ми розповідали, що уряд запровадив у програмі «єОселя» модель для молодих родин. Ставка становитиме 7% річних у перші три роки, а після народження або усиновлення дитини її можна буде знизити ще на 2 відсоткові пункти.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІпотекаЄОселяНерухомість
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