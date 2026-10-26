Скільки грошей українці тримають у банках

Станом на 1 жовтня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 779,6 млрд грн, що на 19,4 млрд грн перевищує аналогічний показник минулого місяця і майже на 162 млрд грн більше за суму вкладів, зафіксовану на 1 січня.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

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У якій валюті українці тримають вклади

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 жовтня 2026 року:

вклади у національній валюті — 1172,4 млрд грн (+14,5 млрд грн за вересень 2026 року);

вклади в іноземній валюті — 607,2 млрд грн (+4,9 млрд грн за вересень 2026 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2026 року зберігається 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,7%. Сума їх вкладів зросла до 207,4 млрд грн.

Розміри вкладів

На 1 жовтня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Розмір вкладу, грн Сума вкладів, % від 10 до 200 000 грн 25,88 від 200 000 до 600 000 грн 20,74 від 600 000 до 1 000 000 грн 10,57 від 1 000 000 до 2 000 000 грн 12,89 від 2 000 000 до 4 000 000 грн 10,54 від 4 000 000 до 5 000 000 грн 2,82 понад 5 000 000 грн 16,56

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строками до погашення:

Дата Частка вкладів до запитання, % Частка строкових вкладів, % у т.ч. за строками до погашення, % до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 місяців до року більше року 01.10.2026 71,2 28,8 17,34 6,97 3,8 0,69

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Національного банку писав , що у вересні обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1,4% до 1 546,778 млрд гривень. З початку року обсяг вкладів населення в банках зріс на 10,6% із 1 398,536 млрд гривень.