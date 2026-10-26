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Скільки грошей українці тримають у банках

Кредит&Депозит
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Гривневі вклади українців зросли до 1172 мільярдів
Гривневі вклади українців зросли до 1172 мільярдів
Станом на 1 жовтня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 779,6 млрд грн, що на 19,4 млрд грн перевищує аналогічний показник минулого місяця і майже на 162 млрд грн більше за суму вкладів, зафіксовану на 1 січня.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У якій валюті українці тримають вклади

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 жовтня 2026 року:
  • вклади у національній валюті — 1172,4 млрд грн (+14,5 млрд грн за вересень 2026 року);
  • вклади в іноземній валюті — 607,2 млрд грн (+4,9 млрд грн за вересень 2026 року).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2026 року зберігається 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,7%. Сума їх вкладів зросла до 207,4 млрд грн.

Розміри вкладів

На 1 жовтня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:
Розмір вкладу, грнСума вкладів, %
від 10 до 200 000 грн25,88
від 200 000 до 600 000 грн20,74
від 600 000 до 1 000 000 грн10,57
від 1 000 000 до 2 000 000 грн12,89
від 2 000 000 до 4 000 000 грн10,54
від 4 000 000 до 5 000 000 грн2,82
понад 5 000 000 грн16,56
Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:
Скільки грошей українці тримають у банках
Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строками до погашення:
ДатаЧастка вкладів до запитання, %Частка строкових вкладів, %у т.ч. за строками до погашення, %
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 місяців до рокубільше року
01.10.202671,228,817,346,973,80,69
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Національного банку писав, що у вересні обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1,4% до 1 546,778 млрд гривень. З початку року обсяг вкладів населення в банках зріс на 10,6% із 1 398,536 млрд гривень.
Також ми розповідали, що дохідність гривневих інструментів для населення поступово реагує на підвищення облікової ставки Національного банку. Водночас у вересні попит на строкові депозити та гривневі ОВДП залишався високим.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДепозитиФГВФОГарантування вкладівГрошіПерсональні фінанси
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