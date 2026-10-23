Як ритейлерам не втрачати продажі: досвід MyCredit на FinRetail 2026

Небанківські фінансові компанії можуть допомогти магазинам повертати частину втрачених продажів, якщо банк відмовив покупцеві або запропонував недостатній кредитний ліміт. Про можливості такого формату взаємодії, швидкість ухвалення рішень і відповідальне кредитування говорив CEO MyCredit Владислав Білан під час панельної дискусії «Кредит без переходу в банк: хто профінансує покупку всередині checkout» на FinRetail 2026.

Доповнювати банківські рішення, а не замінювати їх

Якщо покупець обрав товар, але не зміг скористатися банківською оплатою частинами, магазин ризикує втратити продаж. Альтернативний кредитор розглядатиме заявку за власною моделлю оцінювання ризиків і дати покупцеві додаткову можливість здійснити покупку.

MyCredit планує позиціювати кредитування всередині checkout саме як доповнення до банківських продуктів, а не конкуренцію з ними.

«Ми не забираємо клієнта у банку. Ми повертаємо магазину частину продажів, які після банківської відмови він би втратив», — пояснює Владислав Білан.

Для ритейлера важливо, щоб таке рішення приносило справді додаткові продажі, а не просто змінювало спосіб оплати покупок, які відбулися б і без нього.

Швидкість має поєднуватися з відповідальністю

Під час оформлення онлайн-замовлення кожен додатковий крок може впливати на рішення покупця завершити покупку. Тому кредитування всередині checkout має бути швидким і зручним, без зайвих переходів та повторного введення даних.

У MyCredit близько двох третин клієнтів отримують рішення менш ніж за хвилину, а кошти — до п’яти хвилин.

Водночас швидкість не скасовує необхідності оцінювати платоспроможність клієнта. Банківська відмова сама по собі не означає, що інший кредитор також має відмовити. Проте вона й не гарантує схвалення.

«Ми готові втратити продаж, якщо альтернатива — видати клієнту кредит, який він не може нормально обслуговувати», — наголошує Владислав Білан.

Якщо кредитне навантаження буде надмірним, компанія може запропонувати меншу суму або відмовити у фінансуванні. Остаточне рішення має залишатися за кредитором незалежно від комерційних інтересів магазину.

Як оцінити ефективність партнерства

MyCredit пропонує починати співпрацю з ритейлерами з пілотних проєктів. Для цього можна обрати одного партнера та окрему категорію товарів, а потім оцінити результати на основі фактичних даних.

Для магазину ключовим показником стане кількість додаткових завершених покупок. Для кредитора — якість портфеля, своєчасність платежів і економічна ефективність кредитування.

Лише зростання кількості схвалених заявок не свідчить про успішність моделі. Важливо переконатися, що магазин отримує додаткові продажі, а клієнти можуть обслуговувати свої кредити.