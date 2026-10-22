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«Доступні кредити 5−7−9%»: НУР отримала 2,8 млрд грн на компенсацію відсотків

Кредит&Депозит
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«Доступні кредити 5−7−9%»: НУР отримала 2,8 млрд грн на компенсацію відсотків
«Доступні кредити 5−7−9%»: НУР отримала 2,8 млрд грн на компенсацію відсотків
20 жовтня Державна казначейська служба України перерахувала Національній установі розвитку (НУР) 2,8 млрд грн, як часткову компенсацію державою відсотків чи держгарантій за кредитами, отриманих підприємствами за програмою «Доступні кредити 5−7-9%».
У наступні кілька днів кошти надійдуть банкам. Так держава продовжує виконання взятих на себе зобов’язань з підтримки українського бізнесу в межах політики розвитку виробників «Зроблено в Україні».
З початку 2026 року у межах програми бізнес залучив 30,4 тис. кредитів на 131 млрд грн. Це вже на 39% більше, ніж за весь 2025 рік. Кредити залучені:
  • бізнесом у зонах високого воєнного ризику — 45,05 млрд грн;
  • переробними підприємствами — 31,3 млрд грн;
  • на інвестиційні проєкти — 21,77 млрд грн.
В межах «Доступні кредити 5−7-9%» діють також окремі підпрограми для потреб енергетичної стійкості бізнесу. Це, зокрема:
  • кредити до 10 млн грн під 0% на генератори;
  • кредити до 250 млн грн за ставками програми «5−7-9» на різноманітне енергетичне обладнання.
Крім того, з 1 липня у межах 5−7-9% почала працювати окрема програма на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна. Ставка за такими кредитами становить 0,1% упродовж перших двох років, максимальна сума — до 150 млн грн. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць.
За матеріалами:
Finance.ua
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