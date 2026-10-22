Банки посилюють вимоги до позичальників

У третьому кварталі банки продовжили пом’якшувати кредитні стандарти для іпотеки та споживчих позик

Українські банки прогнозують збільшення кредитних портфелів бізнесу та населення протягом наступних 12 місяців.

Про це свідчать результати Опитування про умови банківського кредитування.

Фінансові установи прогнозують погіршення якості кредитів бізнесу та населення. Водночас попит на позики з боку компаній і домогосподарств у третьому кварталі зріс, хоча в окремих сегментах ця тенденція зупинилася. Банки посилили вимоги до корпоративних позичальників, але продовжили пом’якшувати умови кредитування населення.

Прогнози банків на наступні 12 місяців

За оцінками банків, протягом наступного року збільшаться кредитні портфелі як підприємств, так і населення. Однак баланс відповідей щодо зміни обсягів корпоративного кредитування залишається на найнижчому рівні з другого кварталу 2023 року.

Банки очікують погіршення якості кредитів бізнесу та домогосподарств.

Також фінансові установи прогнозують зростання депозитних портфелів бізнесу та населення. Водночас оцінки щодо зміни обсягів депозитів корпорацій помітно погіршилися після досягнення максимального рівня в попередньому кварталі.

Очікування стосовно депозитів домогосподарств майже не змінилися.

Попит бізнесу на кредити зріс, але не в усіх сегментах

У третьому кварталі 2026 року попит підприємств на кредити дещо збільшився. Найбільше компанії цікавилися позиками для великих підприємств, довгостроковими кредитами та кредитами в іноземній валюті.

Водночас уперше з початку 2023 року банки не зафіксували зростання попиту з боку малих і середніх підприємств (МСП), а також на кредити у гривні.

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Основними чинниками попиту на корпоративні позики залишалися потреби в капітальних інвестиціях та оборотному капіталі. Великі підприємства також цікавилися кредитами для реструктуризації боргів.

Водночас попит стримували підвищення процентних ставок і можливість отримати кредит в іншому банку.

У четвертому кварталі банки очікують зростання попиту на всі види корпоративних кредитів.

Населення активніше позичало гроші

У третьому кварталі попит домогосподарств на кредити дещо зріс. Це стосувалося як іпотеки, так і споживчих позик.

Попит на іпотечні кредити підтримувала їхня низька вартість.

На попит на споживчі кредити впливали зміни процентних ставок, поліпшення споживчих настроїв і витрати на товари тривалого вжитку.

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У четвертому кварталі банки очікують подальшого зростання попиту на споживчі кредити. Натомість уперше з кінця 2024 року вони прогнозують зниження попиту на іпотеку.

За оцінками банків, у третьому кварталі боргове навантаження великих підприємств залишалося на середньому рівні. Водночас рівень закредитованості малих і середніх підприємств був низьким.

Низьким також залишалося боргове навантаження домогосподарств.

Вимоги до корпоративних позичальників

У третьому кварталі 2026 року банки посилили кредитні стандарти для бізнесу. Зміни торкнулися більшості видів корпоративних позик, але найпомітнішими були для великих підприємств, довгострокових кредитів і позик в іноземній валюті.

Основними причинами посилення вимог стали очікування щодо загальної економічної активності, перспектив окремих галузей і підприємств, а також валютного курсу та ризиків, пов’язаних із заставою.

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У четвертому кварталі банки планують і надалі посилювати кредитні стандарти для корпоративного сектору. Найбільше вимоги мають зрости для великих підприємств, а також за довгостроковими кредитами та позиками в іноземній валюті.

Рівень схвалення заявок на корпоративні кредити знизився вперше із середини 2024 року. Це стосувалося всіх основних видів позик.

Банки повідомили про підвищення процентних ставок і посилення вимог до застави. Ці зміни обмежували доступ підприємств до кредитування.

Умови кредитування населення

У третьому кварталі банки продовжили пом’якшувати кредитні стандарти для іпотеки та споживчих позик. У сегменті споживчого кредитування ця тенденція триває з початку 2023 року.

Важливим чинником пом’якшення вимог до споживчих позичальників залишалася конкуренція з іншими банками та небанківськими фінансовими установами. Водночас очікування щодо загальної економічної активності та платоспроможності споживачів стримували подальше послаблення стандартів.

У четвертому кварталі банки знову очікують пом’якшення умов кредитування як для іпотеки, так і для споживчих позик.

У третьому кварталі рівень схвалення заявок на кредити домогосподарствам зріс. Найпомітніше це було в сегменті іпотеки.