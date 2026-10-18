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Понад чверть українців купують базові товари в кредит через брак грошей

Кредит&Депозит
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27% українців купують їжу й одяг у кредит
27% українців купують їжу й одяг у кредит, Фото: magnific
53% українців не використовують кредитні кошти для щоденних потреб. Водночас 27% опитаних користуються кредитами для купівлі продуктів, одягу та інших товарів повсякденного вжитку.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло».

Хто частіше користується кредитами

Що показало дослідження:
  • 29% опитаних купують базові товари (продукти харчування, одяг/взуття, побутова хімія тощо) виключно за рахунок власних коштів;
  • 24% не користуються позиками через принципову/фактичну відсутність банківських кредитних продуктів;
  • 14% регулярно купують продукти, одяг та інші необхідні речі в кредит через нестачу власних грошей;
  • 14% користуються кредитним лімітом заради зручності або кешбеку, не виходячи за межі пільгового періоду;
  • 13% позичають кошти в разі тимчасових фінансових труднощів;
  • 6% використовують позики для купівлі дорогої техніки та електроніки.
За даними дослідження, жінки частіше за чоловіків змушені купувати базові товари в кредит через брак коштів — 17% проти 11%.
Натомість чоловіки частіше взагалі не мають кредитних карток або не користуються такими фінансовими послугами (28% проти 20% серед жінок).
Серед молоді віком 18−29 років лише 19% купують необхідні товари виключно за власні гроші. Водночас 23% опитаних цієї вікової групи позичають кошти через разові фінансові труднощі.
Респонденти віком від 30 до 44 років мають найвищий рівень постійних покупок продуктів і одягу в борг — 17%.
Люди віком від 55 років частіше обходяться без кредитів і оплачують базові покупки власними коштами.
Кредитні кошти та розстрочки на покупку базових товарів
Кредитні кошти та розстрочки на покупку базових товарів, Інфографіка: Слово і діло

Як ситуація відрізняється за регіонами

У Києві найпоширеніше раціональне використання кредитного ліміту заради зручності або кешбеку — так роблять 24% опитаних проти 14% загалом. Частка людей без карток у столиці найнижча — 19%.
На Заході України частіше вдаються до регулярних кредитів на базові потреби через нестачу грошей — 18%.
У сільській місцевості натомість більше людей узагалі не мають кредитних карток — 31%. Для порівняння, у великих містах цей показник становить 19%.
За матеріалами:
Finance.ua
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