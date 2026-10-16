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Банки нарощують кредитування бізнесу та населення

Кредит&Депозит
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Кредити населенню зросли
Кредити населенню зросли
Темпи кредитування бізнесу та населення в Україні залишаються високими. У вересні 2026 року чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 32% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, а населенню — на 38%.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Як змінилося кредитування бізнесу та населення

У вересні 2026 року чисті гривневі кредити суб’єктам господарювання та небанківським фінансовим установам зросли на 32% у річному вимірі. Чисті кредити фізичним особам збільшилися на 38% порівняно з вереснем 2025 року.
Для коректної оцінки динаміки кредитування НБУ аналізує саме чисті кредити, адже валовий показник зменшився через списання в грудні 2025 року державними банками значного обсягу старих непрацюючих кредитів.
Зазначений ефект і далі протягом року впливатиме на показники річних темпів зростання валових кредитів, однак банки не знижували кредитної активності.

Кошти клієнтів на банківських рахунках також зростають

Оперативні дані також свідчать про продовження сталого зростання коштів на рахунках клієнтів.
Так, обсяг гривневих коштів на рахунках бізнесу (суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ) у банках у вересні зріс на 21% р/р, фізичних осіб — на 17% р/р.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що кредитна історія може суттєво вплинути на рішення банку щодо нової позики. Тому перед оформленням кредиту варто переконатися, що попередні зобов’язання обслуговувалися належним чином і не створюють проблем для отримання нової позики. Щоб уникнути відмови в кредиті через кредитну історію, варто дотримуватися кількох простих правил.
Також ми розповідали, що кредит готівкою — це різновид споживчого кредиту, який можна оформити на будь-які потреби. Його особливість полягає в тому, що банк видає всю суму позики готівкою через касу, після чого клієнт може використовувати кошти на власний розсуд.
Кредитна картка — це банківська картка із встановленим кредитним лімітом, який дає змогу користуватися позиковими коштами. У цьому випадку клієнт сплачує відсотки лише за ту суму, яку фактично використав. Однозначної відповіді на питання, що вигідніше — кредитна картка чи кредит готівкою, немає. Вибір залежить від конкретної ситуації та фінансових потреб.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КредитиНБУ
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