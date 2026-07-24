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Кредит готівкою чи кредитна картка: що обрати

Кредит&Депозит
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Кредитна картка
Кредитна картка
Кредит готівкою — це різновид споживчого кредиту, який можна оформити на будь-які потреби. Його особливість полягає в тому, що банк видає всю суму позики готівкою через касу, після чого клієнт може використовувати кошти на власний розсуд.
Кредитна картка — це банківська картка із встановленим кредитним лімітом, який дає змогу користуватися позиковими коштами. У цьому випадку клієнт сплачує відсотки лише за ту суму, яку фактично використав.

Коли варто обрати кредитну картку

Однозначної відповіді на питання, що вигідніше — кредитна картка чи кредит готівкою, немає. Вибір залежить від конкретної ситуації та фінансових потреб.
Якщо витрати порівняно невеликі, розподілені в часі й складно передбачити, коли саме знадобляться кошти, доцільніше оформити кредитну картку. У такому разі не доведеться сплачувати відсотки за період, коли кредитні кошти не використовувалися.
Крім того, можна подати заявки до кількох банків. Якщо один банк відмовить у встановленні кредитного ліміту, інший може його схвалити.
Якщо кредитний ліміт буде відкрито одразу в кількох банках, клієнт отримає більший запас доступних коштів і більше можливостей скористатися пільговим періодом.

Коли краще оформити кредит готівкою

Якщо плануються значні витрати і заздалегідь зрозуміло, що швидко повернути позичені кошти не вдасться, доцільніше оформити кредит готівкою.
При цьому варто заздалегідь уточнити у банку умови дострокового погашення, і якщо банк не вимагатиме сплатити при цьому комісію, постаратися оформити кредит готівкою на більший термін. Так є шанс не потрапити під прострочення платежу і не нарватися на штрафні санкції.
Якщо гроші вдасться повернути швидко (в ідеалі — доки триває пільговий період. — Ред.), то набагато вигідніше буде оформити кредитну картку. Якщо вкластися у пільговий термін, то платити взагалі нічого не доведеться. Головне — якщо не вдається погасити всю суму до кінця пільгового періоду, зробити хоча б мінімальний платіж, щоб банк не почав нараховувати відсотки та комісію за прострочення платежу.
Детальніше про кредитні картки та кредити готівкою розповідаємо в статті «Кредитні картки чи кредити готівкою: що вигідніше?».
За матеріалами:
Finance.ua
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