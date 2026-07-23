Понад 33% вкладів українці тримають у валюті (інфографіка) Сьогодні 12:00 — Кредит&Депозит

Понад 33% вкладів українці тримають у валюті (інфографіка)

Станом на 1 липня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 749,2 млрд грн, що на 48,6 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.

Про це повідомляє ФГВФО.

Якщо порівнювати із сумою вкладів на 1 січня 2026-го, то за пів року загальна сума вкладів зросла на 131,5 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 липня 2026 року:

вклади у національній валюті — 1156,9 млрд грн (+39,5 млрд грн за червень 2026 року);

вклади в іноземній валюті — 592,4 млрд грн (+9,2 млрд грн за червень 2026 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 липня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів зросла до 11,7%. Сума їх вкладів склала 204,1 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 липня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Щодо розміру вкладу, то найбільше вкладів тримають від 10 до 200 тис. гривень. А от вклади понад 5 млн гривень мають лише 0,03 відсотка українців.

Раніше писали, що з початку 2026 року обсяг заощаджень українців у банках зріс на 133 млрд грн, або на 8,2%. Станом на 1 липня портфель вкладів населення перевищив 1,75 трлн грн, що стало історичним максимумом. За перше півріччя 2026 року обсяг депозитів населення збільшився на 133 млрд грн, або на 8,2%.

Раніше Finance.ua з посиланням на дані НБУ писав , що збереження облікової ставки на рівні 15% у червні підтримало високий попит населення на гривневі строкові депозити та облігації внутрішньої державної позики.

Водночас банки заробили понад 45 млрд гривень з початку року. Для порівняння, у травні минулого року прибуток банківської системи склав 12,5 млрд гривень та 65,5 млрд гривень з початку року. Доходи банків з початку поточного року склали 269,585 млрд гривень, а витрати — 224,585 млрд гривень.

До речі, коли економічна невизначеність залишається частиною щоденної реальності, українці традиційно звертають увагу на банківські депозити як на один із найпростіших і зрозумілих інструментів збереження грошей. Додатковий фактор довіри — під час дії воєнного стану держава гарантує 100% повернення вкладів фізичних осіб незалежно від суми.

У цій добірці ми зібрали п’ять актуальних депозитних пропозицій весни 2026 року, які вирізняються конкурентними ставками та прозорими умовами.

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