Кредитні картки чи кредити готівкою: що вигідніше? Сьогодні 09:50 — Кредит&Депозит

Кредитна картка чи кредит готівкою, джерело фото: pexels

Терміново знадобилися кошти, а потрібної суми немає? Наприклад, має бути дороге лікування, операція або необхідно зробити ремонт у квартирі. Якщо позичити друзям чи родичам не вдається, залишається один варіант: звернутися до банку.

Існує кілька способів позичити у банку гроші. Найпопулярніші з них — оформити кредитну картку або взяти кредит готівкою . Який варіант кращий? Все залежить від багатьох факторів, які слід врахувати, а також від конкретної ситуації.

Що таке кредитна картка

Кредитна картка — це карта з встановленим на ній кредитним лімітом, що передбачає можливість вільного користування позиковими грошима на розсуд клієнта банку. Вона надає можливість здійснювати безліч дрібних та середніх покупок. Їх кількість та розмір обмежені лише кредитним лімітом, який банк встановлює за кожною кредитною карткою індивідуально.

Кредитна картка, джерело фото: pexels

У випадку кредитної картки клієнт платить за використання тільки тієї частини грошей, яка була реально витрачена. Якщо не використовувати позикові кошти з кредитної картки, нічого платити не доведеться.

Що таке кредит готівкою

Кредит готівкою — різновид звичайного споживчого кредиту, який може бути оформлений на будь-які цілі.

Його відмінність полягає в тому, що вся сума кредиту видається в касі банку клієнту готівкою на руки. І він може робити з цими грошима будь-що. Банк не контролює, як клієнт витрачає отримані гроші та не вимагає від клієнта звіту щодо їх використання.

Кредит готівкою, джерело фото: pexels

У цьому полягає відмінність кредиту готівкою від звичайного кредиту, наприклад, на купівлю побутової техніки.

У разі оформлення кредиту на побутову техніку клієнт взагалі отримує на руки не кошти, а техніку на своє користування, а банк оформлює при цьому видачу кредиту в сумі, що дорівнює вартості техніки

Плюси та мінуси кредитної картки

Головною перевагою кредитної картки є пільговий період, під час якого клієнт взагалі нічого не платить банку за користування позиковими грошима. Пільговий період може тривати від 30 до 92 днів. Це означає, що у найкращому разі можна витратити банківські гроші — і повернути їх через три місяці. Зручно і вигідно.

Щоправда, навіть якщо клієнт і не погасив заборгованість по кредитній картці вчасно, платити відсотки він буде лише за ту частину коштів, яку витратив. Наприклад, якщо за кредитною карткою встановлено ліміт у розмірі 50 тис. грн., а клієнт витратив 10 тис. грн. і не погасив заборгованість вчасно, відсотки будуть нараховані лише на цю суму.

Зручність кредитної картки у тому, що з її допомогою можна робити безліч дрібних платежів, рознесених у часі. І знову: якщо клієнт зможе погасити заборгованість до закінчення пільгового періоду, йому нічого не доведеться платити.

Головним недоліком кредитних карток є зазвичай невеликий кредитний ліміт. Найчастіше він становить до 30−50 тисяч гривень. Ліміти більше 50−100 тисяч гривень — рідкість, ними можуть похвалитися далеко не всі клієнти. Тобто, якщо потрібно купити щось дуже велике і дороге, клієнту просто може не вистачити грошей на кредитній картці.

Крім того, банки, що видають кредитні картки , вкрай вимогливо ставляться до клієнтських даних, зокрема, до такого параметра, як кредитна історія (скорочено КІ).

Якщо КІ клієнта погана або у клієнта взагалі її ще немає (ніколи раніше не брав кредити і не оформлював кредитні картки. - Ред.), то з великим ступенем ймовірності банк відмовить клієнту в оформленні кредитної картки або виділить йому невеликий кредитний ліміт. І розраховувати на його швидке збільшення не варто.

Якщо у клієнта все нормально з кредитною історією, він має офіційну роботу і нема затримок із виплати зарплати, банк найчастіше оформить йому кредитну картку.

У кредитної картки немає точного терміну дії, як у кредиту, тобто карткою можна користуватися багато років (поки банк існує. — Ред.).

Щоправда, існують і незручності: якщо банк з якоїсь причини засумнівався у фінансовій благонадійності свого клієнта, він може на свій розсуд (причому навіть без сповіщення клієнта. — Ред.) зменшити або взагалі знизити до нуля кредитний ліміт, закривши доступ до позикових грошей. Таке буває нечасто, але виключити такий варіант не можна, і треба враховувати, плануючи свої фінансові операції.

Плюси та мінуси кредиту готівкою

Кредит готівкою зазвичай оформляється у банку терміном від 3 місяців до 5 років. Головною перевагою його (і перевагою порівняно з кредитною карткою. — Ред.) є те, що шанси його оформити набагато вищі.

Звичайно, банки і в цьому випадку вивчатимуть КІ клієнта, але все ж таки будуть до нього більш прихильні. Причина проста: банки дуже зацікавлені у видачі таких кредитів. Все тому, що на відміну від кредитних карток, вони приносять банку набагато більший дохід. деякі банки спеціально спрощують процедуру видачі кредитів готівкою, щоб роздати їх якнайбільше.

Ще однією важливою перевагою кредиту готівкою є те, що можна отримати набагато більшу суму, ніж кредитний ліміт по картці.

Так, якщо в середньому ліміт за кредитною карткою становить від 10−20 до 40−50 тисяч гривень, то кредит готівкою можна оформити і на 100, і на 200 тисяч.

Однак не буває переваг без недоліків. Головний недолік кредиту готівкою — набагато вища вартість його обслуговування. Відсоткова ставка по кредиту готівкою зазвичай стартує від 50−55% річних, і позичальник починає сплачувати відсотки прямо з наступного дня після отримання кредиту. Пільгового періоду для кредиту готівкою не існує, тому заощадити на відсотках вдасться, якщо погасити кредит достроково.

Що вибрати — кредитну картку чи кредит готівкою?

Однозначної відповіді це питання немає. Необхідно проаналізувати кожен окремий випадок, щоб зрозуміти, що краще вибрати — кредитну картку чи кредит готівкою.

Якщо мають бути невеликі витрати, вони рознесені за часом і важко спрогнозувати, коли знадобляться гроші, краще оформити кредитну картку. Не доведеться платити відсотки за дні, коли гроші не використовувалися.

Причому варто спробувати її оформити в кількох банках: один банк може не дати кредитний ліміт, а інший — дати.

Якщо вдасться отримати картку з кредитним лімітом відразу в кількох банках, це взагалі чудово: таким чином клієнт отримає більше простору для маневрів та більшу суму, яку можна витратити у пільговому періоді.

Якщо попереду дуже великі витрати, і заздалегідь відомо, що швидко повернути таку суму банку клієнт не зможе, краще вибрати кредит готівкою.

При цьому варто заздалегідь уточнити у банку умови дострокового погашення, і якщо банк не вимагатиме сплатити при цьому комісію, постаратися оформити кредит готівкою на більший термін. Так, є шанс не потрапити під прострочення платежу і не нарватися на штрафні санкції.

Якщо гроші вдасться повернути швидко (в ідеалі — доки триває пільговий період. — Ред.), то набагато вигідніше буде оформити кредитну картку. Якщо вкластися у пільговий термін, то платити взагалі нічого не доведеться. Головне — якщо не вдається погасити всю суму до кінця пільгового періоду, зробити хоча б мінімальний платіж, щоб банк не почав нараховувати відсотки та комісію за прострочення платежу.

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